Whatsapp gizlilik politikası maddeleri gündeme bomba gibi düştü. Whatsapp gizlilik politikası maddeleri en fazla aratılanlar arasına girdi. Bu anlamda WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesini kabul etmek zorunlu mu? Sorularının cevapları merak ediliyor. Sosyal medya platformu Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ın aldığı son karar kullanıcılarını çok kızdıracak cinsten. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına erişmesini engelleyecek. Whatsapp kullanıcı sözleşmesini kabul eden kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edeceği, kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacağı ifade ediliyor. Peki WP sözleşmesi kabul edilmeli mi? Kabul edilen Whatsapp sözleşmesi nasıl iptal edilir? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...