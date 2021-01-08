1 Atış Kontrol Merkezi de bulunan SİPER'de 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6'lı lancer) var.

2 BATARYA Türkiye'nin yeni gözdesi Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in her bataryasında 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı var.

SİPER'de 1 filo kontrol merkezi ile 1 filo arama radarı olduğuna dikkat çekildi. Filoya bağlı 2 bataryanın her birinde atış kontrol radarı ve atış kontrol merkezi bulunuyor.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in batarya yapısının görseli paylaşıldı. SİPER'in paylaşılan çalışma sistemi görseline göre projede S-400 benzeri bir kurulum bulunuyor.

İHA ve SİHA'lardan sonra o da çok konuşulacak! İlk yerli ve milli hava savunma sistemi: SİPER!