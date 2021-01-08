Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in batarya yapısının görseli paylaşıldı. SİPER'in paylaşılan çalışma sistemi görseline göre projede S-400 benzeri bir kurulum bulunuyor.
SİPER'de 1 filo kontrol merkezi ile 1 filo arama radarı olduğuna dikkat çekildi. Filoya bağlı 2 bataryanın her birinde atış kontrol radarı ve atış kontrol merkezi bulunuyor.
Her filoda, 1 adet Filo Kontrol Merkezi, 1 adet Arama Radarı (TEIRS-Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi), 1 adet Haberleşme Röle Aracı (HRA) yer alıyor.
2 BATARYA
Türkiye'nin yeni gözdesi Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in her bataryasında 1 Atış Kontrol Radarı (AKR) (Silah Tespit Radarı var.
1 Atış Kontrol Merkezi de bulunan SİPER'de 4 adet Füze Fırlatma Sistemi (FFS) (6'lı lancer) var.
S-400'lerin ardından Türkiye'nin odaklandığı proje SİPER'de 1 adet Haberleşme İstasyon Aracı, 2 adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi ve Füzeler (70-90 km menzil, hava soluyan hedefler icin) yer alıyor.
Milli Radar Ağı RADNET, NATO, Link16, Üst Komuta Kontrol vb bağlantılar da SİPER'in bataryalarında bulunuyor.