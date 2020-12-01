Ege Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Uyku Devrimi" başlıklı Horizon Projesi kapsamında yapay zeka kullanılarak uyku apnesi olduğu düşünülen hastaların uyku kayıtları incelenecek.

İnceleme sonucu, uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde yeni değişkenler oluşturulacak ve kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde, şimdiye kadar yararlanılan parametrelerin yerine yapay zeka tarafından geliştirilen yeni değişkenlerin kullanılacağını kaydetti.

Yeni tanı algoritmaları sayesinde hastanede yatırılarak uyku testi yapılmasına gerek kalmayacağını bildiren Başoğlu, "Hastalara evde, kendi yataklarında uyku testi yapılacak ve teletıp yoluyla veriler laboratuvara aktarılacak. Oluşturulan algoritmalarla uyku kayıtları incelenecek ve yaşam kalitesini geliştirecek kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Başoğlu, üniversite bünyesindeki uyku laboratuvarının, AB projesi European Sleep Apnea Database (ESADA) çalışmasında da yer aldığını belirtti.

ESADA'nın Avrupa'daki saygın uyku merkezlerinin yer aldığı çok uluslu ve çok merkezli bir proje olduğunu, uyku apnesi hastalarının verilerinin ortak veri tabanında toplandığını vurgulayan Başoğlu, "Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı olarak ESADA'da ve Uyku Devrimi projesinde yer almaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl yaklaşık 400 hastaya gece yatırılarak uyku testi yapılan laboratuvarda, 14 senede toplam 5 bin kişiye test uygulandığı bildirildi.