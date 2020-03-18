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yavaş mı? ?

yavaş mı? Araştırılan konular arasında internet ile ilgili yaşanan sorunlar yer alıyor. Kullanıcılar yaşadıkları internet sorunu sonrasında 'internet gitti mi?' 'İnternet neden yavaş?' gibi aramalar yapıyorlar. İnternet erişimi ile ilgili sorunu olan vatandaşlar internetin yavaşlığı ile ilgili araştırmalar yapılıyorlar. İnternet erişiminde sorun olup olmadığı merak konusu. İnternetin yavaş olup olmamasıyla ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.

  • Teknoloji
  • 19.03.2020 09:28
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:25
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İnternet yavaş mı? İnternet çöktü mü?

İnternet yavaş mı? Araştırılan konular arasında internet ile ilgili yaşanan sorunlar yer alıyor. İnternet erişimi ile ilgili sorunu olan vatandaşlar internetin yavaşlığı ile ilgili araştırmalar yapılıyorlar. İnternet erişiminde sorun olup olmadığı merak konusu. Birçok kişi internete kablosuz olarak bağlansa da internet bağlantıları mutlaka bir kabloya ihtiyaç duyar. Kablosuz internetle (Wi-Fi) ile bile internete bağlı olsanız bile, bağlantı mutlaka bir yönlendiriye (router) geri döner.

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