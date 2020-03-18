İnternet yavaş mı? Araştırılan konular arasında internet ile ilgili yaşanan sorunlar yer alıyor. İnternet erişimi ile ilgili sorunu olan vatandaşlar internetin yavaşlığı ile ilgili araştırmalar yapılıyorlar. İnternet erişiminde sorun olup olmadığı merak konusu. Birçok kişi internete kablosuz olarak bağlansa da internet bağlantıları mutlaka bir kabloya ihtiyaç duyar. Kablosuz internetle (Wi-Fi) ile bile internete bağlı olsanız bile, bağlantı mutlaka bir yönlendiriye (router) geri döner.