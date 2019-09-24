Whatsapp'a muhteşem bir özellik daha geldi. Artık internet yokken bile Whatsapp'ı kullanabileceksiniz. Peki WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? Bu sorunun yanıtını haberimizde verdik. Anlık mesajlaşma uygulaması hizmeti sağlayan WhatsApp'da internet üzerinden mesaj gönderimi yapılmakta.

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