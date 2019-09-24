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siz nasıl kullanılır? İşte cep telefonu ayarı

Dünya genelinde günlük en az 1 milyar aktif kullanıcı sayısına çıkan 'ta aktif kullanıcı sayısı ise en az 1,3 milyar rakamına ulaşmış durumda. WhatsApp'da kullanıcılar bir gün içinde yaklaşık 55 milyar mesaj gönderiyorlar.

  • Teknoloji
  • 25.09.2019 09:08
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 17:02
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WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? İşte cep telefonu ayarı

Whatsapp'a muhteşem bir özellik daha geldi. Artık internet yokken bile Whatsapp'ı kullanabileceksiniz. Peki WhatsApp internetsiz nasıl kullanılır? Bu sorunun yanıtını haberimizde verdik. Anlık mesajlaşma uygulaması hizmeti sağlayan WhatsApp'da internet üzerinden mesaj gönderimi yapılmakta.

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