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  • 16.08.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:15

Milyonları sevindirdi! 'a iki müthiş özellik geliyor! 'e entegre edilecek!

Web, WhatsApp’ı bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan, WhatsApp’ın kendisi tarafından sunulan bir hizmettir. Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp, 'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi. Bu özellik milyonları oldukça sevindirdi. Bu bağlamda detayları haberimizde verdik.

WhatsApp'a iki bomba özellik geliyor!

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp, WhatsApp Web'e entegre etmeye hazırlandığı özellikleriyle gündeme geldi. İlk özellik, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliğiyle ilgili. WhatsApp sohbete gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği kullanıcılarına sunacak. Daha rahat gönderilecek İkinci özellikte fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebiliyor.

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