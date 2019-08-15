Milyonları sevindirdi! WhatsApp'ın gizli özelliği ortaya çıktı! O boşluk tuşuna bastığınızda...

Dünyada milyarlarca kullanıcısı olan Whatsapp yine bomba bir özelliği ile gündeme geldi. Yaptıkları yeni güncellemelerle yurttaşlara kolaylıklar elde eden WhatsApp'ın bu özelliğini kimse pek bilmiyor. Ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. Daha önce WhatsApp'ta söyleşi esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi? Akıllı telefon teknolojisi ve toplumsal medyanın gelişmesi ile eğer olmazsa olmaz bildirişim enstrumanlarımızdan kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

15.08.2019 11:24 - Son Güncelleme: 15.08.2019 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





