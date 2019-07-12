ABD merkezli teknoloji devi Google ile Huawei arasındaki problemler birçok Huawei kullanıcısını şaşırmıştı. Huawei telefon sahipleri yaşanan bu gelişmelerin ardından Huawei cihazlarının Android güncellemesi alıp almayacağını merak etmeye başladı. Ancak Huawei gerilimin ardından Google ile bağlarını koparmadı. Android güncellemesi alacak Huawei cihazları belli oldu. İşte güncelleme alacak o telefonların listesi...

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

-Huawei P30 Pro

-Huawei P30

-Huawei P30 Lite

-Huawei Mate 20 Pro

-Huawei Mate 20