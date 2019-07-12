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  • 12.07.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 21:38

telefonları Android güncellemesi alacak mı? Hangi cihazlara güncelleme gelecek?

Bir süre önce Google ile yaşanan gerilimin ardından ipler kopma noktasına gelmişti. Çinli teknoloji devi yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından yeni işletim sistemi Hongmeng OS için harekete geçip çalışmalara başlamıştı. Ancak Huawei çalışmalarını yaparken bir yandan da Google ile bağlarını koparmadı. Huawei telefon sahipleri şimdi Huawei telefonları Android güncellemesi alacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hangi Huawei cihazlarına güncelleme gelecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Huawei telefonları Android güncellemesi alacak mı?

ABD merkezli teknoloji devi Google ile Huawei arasındaki problemler birçok Huawei kullanıcısını şaşırmıştı. Huawei telefon sahipleri yaşanan bu gelişmelerin ardından Huawei cihazlarının Android güncellemesi alıp almayacağını merak etmeye başladı. Ancak Huawei gerilimin ardından Google ile bağlarını koparmadı. Android güncellemesi alacak Huawei cihazları belli oldu. İşte güncelleme alacak o telefonların listesi...

ANDROİD Q GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20

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