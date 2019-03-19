Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın bir süredir çevrimiçi oyun servisleri hakkında çalışmalar yaptığı biliniyordu. Google, Game Developer Conference etkinliğinde çevrimiçi oyun servisini tanıttı. Google'ın tanıtımının ardından birçok kişi Google Stadia nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Google Stadia ne işe yarar ve özellikleri neler?

GOOGLE STADİA NEDİR?

Google Stadia, Google'ın çevrimiçi oyun servisidir. Bugüne kadar Project Stream adıyla bilinmesine rağmen, Game Developer Conference etkinliğinde Google tarafından Stadia olarak tanıtılmıştır.

GOOGLE STADİA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Google çevrimiçi oyun servisini Stadia olarak isimlendirildi. Google'ın sunduğu servisle birlikte akıllı telefonunuz, bilgisayarınız veya benzeri cihazlar ile uzak sunucu üzerinde çalışan oyunları oynama imkanı olacak. Bu servis sayesinde ekran kartı, işlemci gibi donanımlar olmadan oyun oynanabilecek.

-Uzun oyun yükleme süreleri tarih olacak.

-Oyun oynamak için pahalı bilgisayarlar ya da konsollar satın almaya gerek kalmayacak.

-Netflix gibi sistemlerde uygulandığı gibi, içeriğe farklı platformlarda her seferinde kaldığınız yerden devam etmek mümkün olacak. Örneğin bir oyunu oynamaya bilgisayarınızda başlayıp, yolda tabletinizde devam edip en sonunda telefonunuzda bitirebileceksiniz.

-Çok daha fazla kişi oyun oynayabilecek ve oyuncu sayısı artınca Multiplayer oynama sıklığı artacak.

100'DEN FAZLA FİRMA OYUN GELİŞTİRİYOR

Stadia için 100'den fazla firmanın oyun geliştirdiği biliniyor. Stadia'nın 2019 içerisinde Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa'nın diğer belirli bölümlerinde aktif edileceğini belirtiliyor.