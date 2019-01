Google Plus nedir, nasıl kullanılır? Google’ın sunduğu sosyal ağlardan biri olan Google Plus (G+) çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki Google Plus nasıl kullanılır? Bu platformda neler yapılabilir? İşte Google Plus hakkındaki tüm bilgiler…

Facebook'a rakip olmak amacıyla kurulduğu iddiası bulunan Google Plus, aslında birçok işi bir arada sunan bir sosyal platformdur. Google tarafından yapılan açıklamada kişisel bilgilerin güvenliğini tehdit ettiği açıklamasıyla 2019 yılının Nisan ayında uygulamanın kapatılacağı duyuruldu. Bu gelişme üzerine Google Plus'ın ne olduğu ve nasıl kullanıldığı konuları daha fazla merak edilmeye başlandı.



Google Plus nasıl kullanılır?



Gmail hesabı olan herkes Google Plus hesabına sahip olabiliyor. Burada bir profiliniz oluşuyor. Arkadaşlar ekleyip onları takip edebiliyorsunuz. Özellikle bir internet siteniz varsa burada paylaşımlar yaparak daha fazla kitleye sahip olabiliyorsunuz.



Grup kurarak ya da kurulmuş gruplara katılarak daha fazla kişiyle iletişim halinde oluyorsunuz. Böylece birbirinizin paylaşımlarını yeniden yayınlayabiliyor, beğenebiliyor ya da direkt ilgili siteye giderek ulaşabiliyorsunuz.



G-Talk ile online olarak arkadaşlarınızla yazışarak sohbet edebiliyorsunuz. Yine bu kısımdan dosya, fotoğraf ya da video paylaşımları yapmanız mümkün oluyor.