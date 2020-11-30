Dünyanın en yaşlı porsuk ağacının bulunduğu Gümeli ormanlarında eşsiz güzellik

2016 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada ise 4 bin 117 yaşında olan dünyanın en yaşlı porsuk ağacı tespit edildi. Yürüyüş parkurunun sonunda yer alan aynı zamanda dünyanın en yaşlı 5'inci ağacı olduğu belirlenen porsuk ağacını görmek için Türkiye'nin her yerinden bölgeye turlar düzenleniyor.