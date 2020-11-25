



Merkeze bağlı 30 kilometre uzaklıktaki Kartal köyünde bulunan külahlı taşlar gizemini korurken, Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, volkanik litolojinin oldukça yaygın olduğunu ve bu litolojiye bağlı olarak peri bacalarına benzeyen şekillerin var olduğunu söyledi. Avcı, "Kartal köyü yöresi ve çevresi için daha önce çalışmalarımız olmuştu. Bingöl çevresinde volkanik litoloji oldukça yaygın. Bu litolojiye bağlı olarak peri bacaları şekillerine benzeyen şekilleri çok görebiliriz.