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  • 13.11.2018 12:24

Dünya devi Booking'den açıklaması

Dünyanın en büyük otel rezervasyon şirketlerinden biri olan Booking'in Başkanı ve CEO'su Gillian Tans, Almanya'da düzenlenen Süddeutsche Zeitung 12. Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Tans ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hizmetlerimizde yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmeye yönelik Türk hükümetiyle temas halindeyiz. Umarım yakın gelecekte vergi konusunda çözüm buluruz” dedi.

Dünya devinden Türkiye açıklaması

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Süddeutsche Zeitung 12. Ekonomi Zirvesi'ne katılan 'un Başkanı ve CEO'su Tans, AA muhabirine Booking.com'un 'deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk hükümetinin Booking.com'un Türkiye'de vergi ödemesi konusunda talebi olduğunun hatırlatılması üzerine, Tans, "Booking.com Hollandalı bir şirkettir ve Türkiye dahil olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yerel yasalara ve tüm ulusal ve uluslararası vergi yasalarına uymaktadır." ifadesini kullandı.

Tans, "Türkiye'de Booking.com tarafından yerel verginin ödenmesi konusunda, şirketin üst yöneticisi olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Bu konuda konuşmak gerçekten zor. Booking.com Hollanda'da kurulduğu 1996'dan beri Avrupa'da geçerli tüm vergileri ödeyen bir Avrupa şirketidir. Kesinlikle amacımız, ürünümüzü Türk müşterilerine sunmak. Çok sayıda uluslararası turisti halen Türkiye'ye göndermeye devam ediyoruz. Türkiye'deki hizmetlerimizde yaşanan sıkıntılara çözüm bulabilmeye yönelik Türk hükümetiyle temas halindeyiz. Umarım yakın gelecekte vergi konusunda bir çözüm buluruz."

"Amacımız, ürünümüzü Türk müşterilerine sunmak"
Dünyada, çok sayıda insanın hareketli şehirleri ve muhteşem kumsalları olan, eşsiz yemek ve kültüre sahip Türkiye'ye seyahat etmek istediğine işaret eden Tans, "Türkiye Booking.com için önemli bir pazar ve çok önemli bir ülke. Aynı zamanda, booking.com olarak yurt dışındaki harika seyahat yerleriyle bağlantı kurarak, Türkiye'den müşteriler için de büyük hizmetler veriyoruz. Türkiye'de bizimle çalışan her türden seyahat hizmeti sağlayan Türk işletmeler var. Bunların işlerinin artması için çok yakın çalışıyoruz. Eğer Türk müşterilerin yeniden yurt içi seyahatlerine yardımcı olarak bu işletmelere daha fazla iş getirirsek bu harika olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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