Ruslar geliyor!





Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının geçen yılı da geçmesinin beklendiğini ifade ederek, "Rus pazarını domine eden tur operatörlerinin elde etmiş oldukları erken rezervasyon rakamlarını üst üste koyduğumuz zaman 2018'de Rusya'dan gelecek turist sayısının 6 milyonu geçeceği anlaşılıyor." dedi.