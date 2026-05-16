Lige 3 puanlı veda! Fatih Kargümrük Alanyaspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük S.K. ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1 kazandı.

ALANYASPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Konuk ekip Alanyaspor, karşılaşmanın 32. dakikasında Meshack Elia'nın attığı golle öne geçti. Turuncu-yeşilli ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

SAM LARSSON SAHNEYE ÇIKTI

Karagümrük ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. İstanbul temsilcisi, 48. dakikada Sam Larsson ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 73. dakikasında kazanılan penaltıda bir kez daha topun başına geçen Sam Larsson, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.