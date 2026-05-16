Lige 3 puanlı veda! Fatih Kargümrük Alanyaspor'u 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig’in son haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi lige galibiyetle veda ederken, Alanyaspor sezonu ligde kalarak kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük S.K. ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1 kazandı.
ALANYASPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
Konuk ekip Alanyaspor, karşılaşmanın 32. dakikasında Meshack Elia'nın attığı golle öne geçti. Turuncu-yeşilli ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
SAM LARSSON SAHNEYE ÇIKTI
Karagümrük ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. İstanbul temsilcisi, 48. dakikada Sam Larsson ile eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 73. dakikasında kazanılan penaltıda bir kez daha topun başına geçen Sam Larsson, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
KARAGÜMRÜK GALİBİYETLE VEDA ETTİ
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, Süper Lig'e son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak veda etti. İstanbul ekibi sezonu 30 puanla tamamladı.
ALANYASPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Corendon Alanyaspor ise sezonu 37 puanla noktaladı. Antalya temsilcisi böylece Süper Lig'de üst üste 10. sezonunu kümede kalarak tamamlamayı başardı.