Süper Lig'de son hafta maçlarına 2 kadın hakem! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun kapanış haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 15-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları paylaşıldı.

Son hafta programında öne çıkan detay ise iki mücadelede kadın hakemlerin görevlendirilmesi oldu. Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor ile Konyaspor mücadelesinde ise Melek Dakan sahada olacak.