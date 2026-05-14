Süper Lig'de son hafta maçlarına 2 kadın hakem! İşte maç programı
Trendyol Süper Lig’de sezonun 34. ve son haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Haftanın dikkat çeken gelişmesi ise iki karşılaşmada kadın hakemlerin görev alacak olması oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun kapanış haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 15-17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları paylaşıldı.
Son hafta programında öne çıkan detay ise iki mücadelede kadın hakemlerin görevlendirilmesi oldu. Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor ile Konyaspor mücadelesinde ise Melek Dakan sahada olacak.
KRİTİK MAÇLARDA DENEYİMLİ İSİMLER
Avrupa kupaları ve küme düşmeme yarışını doğrudan ilgilendiren mücadelelerde tecrübeli hakemler görevlendirildi. Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
Kasımpaşa - Galatasaray maçında Adnan Deniz Kayatepe görev alırken, Trabzonspor - Gençlerbirliği mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
15 Mayıs Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
Süper Lig'de sezonun son hafta karşılaşmaları 17 Mayıs Pazar günü oynanacak maçların ardından tamamlanacak.