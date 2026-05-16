Başakşehir Gaziantep FK'yı 2 golle devirdi! Gözler kupa finalinde

Bu sonuçla RAMS Başakşehir puanını 57'ye çıkararak sezonu 5. sırada tamamladı, Gaziantep FK ligi 37 puanla bitirdi.

Gaziantep FK, 59. dakikada Christopher Lungoyi'nin golüyle farkı azalttı ancak maçı 2-1 kaybetti.

Başakşehir, Davie Selke'nin 6. dakikadaki golü ve Eldor Shomurodov'un 22. dakikadaki penaltı golüyle öne geçti.

Gaziantep F.K. ile İstanbul Başakşehir F.K., Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında karşılaştı ve Başakşehir 2-1 galip geldi.

Konuk ekip karşılaşmaya etkili başladı. RAMS Başakşehir, 6. dakikada Davie Selke'nin attığı golle öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 22. dakikada kazanılan penaltıda Eldor Shomurodov ile farkı ikiye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep F.K. ile İstanbul Başakşehir F.K. karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir 2-1 kazandı.

Başakşehir, Trabzonspor'un ZTK finalinde alacağı skora göre Avrupa kupalarına gidecek

GAZİANTEP'TEN TEK GOL

Ev sahibi Gaziantep FK, ikinci yarıda farkı azaltmayı başardı. 59. dakikada Christopher Lungoyi fileleri havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR 5. SIRADA BİTİRDİ

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir puanını 57'ye yükseltti ve sezonu 5. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise ligi 37 puanla noktaladı.

AVRUPA İÇİN TRABZONSPOR'U BEKLEYECEKLER

Başakşehir'in Avrupa kupalarına katılım durumu ise Ziraat Türkiye Kupası finaline bağlı olacak. Kupada Trabzonspor'un Konyaspor'u mağlup etmesi halinde turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı elde edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Burak Zihni Takvim.com.tr SÜPER LİG