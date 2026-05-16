Başakşehir Gaziantep FK'yı 2 golle devirdi! Gözler kupa finalinde
Trendyol Süper Lig’in son haftasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, sezonu 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertliler şimdi Trabzonspor’un Türkiye Kupası finalini bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep F.K. ile İstanbul Başakşehir F.K. karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir 2-1 kazandı.
BAŞAKŞEHİR HIZLI BAŞLADI
Konuk ekip karşılaşmaya etkili başladı. RAMS Başakşehir, 6. dakikada Davie Selke'nin attığı golle öne geçti. Turuncu-lacivertliler, 22. dakikada kazanılan penaltıda Eldor Shomurodov ile farkı ikiye çıkardı.
GAZİANTEP'TEN TEK GOL
Ev sahibi Gaziantep FK, ikinci yarıda farkı azaltmayı başardı. 59. dakikada Christopher Lungoyi fileleri havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
BAŞAKŞEHİR 5. SIRADA BİTİRDİ
Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir puanını 57'ye yükseltti ve sezonu 5. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise ligi 37 puanla noktaladı.
AVRUPA İÇİN TRABZONSPOR'U BEKLEYECEKLER
Başakşehir'in Avrupa kupalarına katılım durumu ise Ziraat Türkiye Kupası finaline bağlı olacak. Kupada Trabzonspor'un Konyaspor'u mağlup etmesi halinde turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı elde edecek.