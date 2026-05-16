Avrupa bileti kaçtı! Samsunspor Göztepe'ye 3-0 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Samsunspor sezonu 3 golle tamamladı

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra savunmada eksik kalan İzmir temsilcisi, Samsunspor'un son bölümdeki baskısına karşılık veremedi.

GÖZTEPE AVRUPA BİLETİNİ KAÇIRDI

Haftaya 5. sırada giren ve Avrupa bileti için en avantajlı takım olan Göztepe, Samsun deplasmanında aldığı yenilgiyle büyük fırsat tepti. Başakşehir'in Gaziantep FK deplasmanında kazanmasıyla birlikte Göztepe sezonu 55 puanla 6. sırada tamamladı.