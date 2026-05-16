Avrupa bileti kaçtı! Samsunspor Göztepe'ye 3-0 yenildi
Trendyol Süper Lig’in son haftasında Samsunspor, Göztepe’yi 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi Avrupa biletini kaçırırken, Samsunspor sezonu yüksek form grafiğiyle tamamladı.
- Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.
- Samsunspor'un golleri Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan ve Marius Mouandilmadji'den geldi.
- Göztepe'den Heliton, 81. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
- Göztepe, Avrupa bileti için avantajlı konumdayken Samsunspor'a yenilerek fırsatı kaçırdı.
- Samsunspor, son 6 maçının 5'ini kazanarak sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Samsunspor'a galibiyeti getiren goller 36. dakikada Tanguy Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi. Ev sahibi ekip, özellikle maçın son bölümünde bulduğu gollerle skoru netleştirdi.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra savunmada eksik kalan İzmir temsilcisi, Samsunspor'un son bölümdeki baskısına karşılık veremedi.
GÖZTEPE AVRUPA BİLETİNİ KAÇIRDI
Haftaya 5. sırada giren ve Avrupa bileti için en avantajlı takım olan Göztepe, Samsun deplasmanında aldığı yenilgiyle büyük fırsat tepti. Başakşehir'in Gaziantep FK deplasmanında kazanmasıyla birlikte Göztepe sezonu 55 puanla 6. sırada tamamladı.
SAMSUNSPOR FORMDA BİTİRDİ
Samsunspor ise sezonun son bölümünde etkili bir çıkış yakaladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son 6 maçının 5'inden galibiyetle ayrıldı ve ligi 51 puanla 7. sırada noktaladı.