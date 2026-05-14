FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı! Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Ankaragücü’ne kötü haber

İlgili kulüplerin yasağı kaldırmak için gerekli hukuki ve mali adımları atması bekleniyor.

Transfer yasakları, mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve futbolcularla finansal anlaşmazlıklar nedeniyle verildi.

FIFA'nın yayımladığı güncel disiplin listesinde Türk futbolunu ilgilendiren dikkat çekici kararlar yer aldı. Yapılan açıklamada, çeşitli mali anlaşmazlıklar ve mevzuat ihlalleri nedeniyle bazı kulüplerin geçici olarak yeni oyuncu kaydı yapmasının engellendiği belirtildi.

Bu kapsamda Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er transfer dönemi boyunca yasak getirildiği duyuruldu.