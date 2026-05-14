FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı! Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Ankaragücü’ne kötü haber
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Gaziantep FK’ya ve Nesine 2. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü’ne 3’er dönem transfer yasağı uyguladı.
FIFA'nın yayımladığı güncel disiplin listesinde Türk futbolunu ilgilendiren dikkat çekici kararlar yer aldı. Yapılan açıklamada, çeşitli mali anlaşmazlıklar ve mevzuat ihlalleri nedeniyle bazı kulüplerin geçici olarak yeni oyuncu kaydı yapmasının engellendiği belirtildi.
Bu kapsamda Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er transfer dönemi boyunca yasak getirildiği duyuruldu.
MALİ İHLALLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ
FIFA tarafından yapılan açıklamada, transfer yasaklarının mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, futbolcularla yaşanan finansal anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırı durumlar nedeniyle uygulandığı ifade edildi.
Söz konusu yasak kapsamında kulüplerin yeni futbolcu tescili gerçekleştiremeyeceği belirtildi.
BORÇLAR ÖDENİRSE KALDIRILABİLİR
FIFA'nın uyguladığı geçici transfer yasaklarının, kulüplerin gerekli mali düzenlemeleri yapması halinde kaldırılabileceği kaydedildi. Finansal anlaşmazlık yaşanan futbolculara olan borçların ödenmesi veya mevzuata aykırı durumların giderilmesi sonrası kulüplerin yeniden transfer yapabilmesinin önü açılacak.
Kararın ardından ilgili kulüplerin, transfer yasağını kaldırabilmek adına gerekli hukuki ve mali adımları kısa süre içinde atması bekleniyor.