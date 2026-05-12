Süper Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihi açıklandı!

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarının tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Belçika, İtalya ve Fransa ile oynayacağı maçlar sezon planlamasına dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu için tüm liglerin sezon planlamasını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için hazırladığı tüm ligler sezon planlaması duyuruldu. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in yanı sıra UEFA organizasyonları ile milli maç takviminin yer aldığı detaylı planlamada dikkat çeken birçok tarih belli oldu.

Takvimde milli takımın maç programı da yer aldı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Belçika, İtalya ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar sezon planlamasına dahil edildi. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri de sezon akışı içerisinde belirtildi.

Yeni sezon planlamasında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarından finallere kadar tüm süreç takvime işlendi. Şampiyonlar Ligi finalinin Madrid'de oynanacağı belirtilirken, UEFA Konferans Ligi finalinin ise İstanbul'da yapılacağı görüldü. Avrupa Ligi finaline ise Frankfurt ev sahipliği yapacak.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonundaki son derbisini Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor kazandı

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"TFF Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. haftam üsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 2. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihlerinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 3. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek."