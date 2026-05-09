Hakem Karaoğlan, savunma oyuncusunun topa dokunduğunu tespit ederek oyunu taç atışıyla başlattı.

VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın uyarısıyla Atilla Karaoğlan pozisyonu monitörden izleyerek penaltı kararını geri aldı.

Maçın 75. dakikasında Konyaspor lehine verilen penaltı kararı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etmişti. Karşılaşmada en çok konuşulan anlardan biri ise Konyaspor lehine verilen ve daha sonra iptal edilen penaltı kararı oldu.

Pozisyonun ardından VAR hakemi Sarper Barış Saka devreye girdi.

PENALTI VAR İNCELEMESİYLE İPTAL EDİLDİ

'AYAKKABISININ UCUYLA TOPA DOKUNDUĞUNU GÖRDÜM'

İşte o anlarda ikili arasında yaşanan konuşma:

VAR: "Atilla hocam.

Atilla Karaoğlan: Dinliyorum.

VAR: Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Hocam savunma oyuncusunun (Fred) topla oynadığını göstereceğim sana. Tek bir açı var.

Atilla Karaoğlan: Evet ekrandayım.

VAR: Topa dokunduğunu görüyor musun?

Atilla Karaoğlan: Şu an burada ayakkabısının ucuyla topa dokunduğunu gördüm. Evet, gördüm. Net topla oynuyor. Penaltıyı iptal ediyorum ve taç atışıyla oyunu başlatıyorum.

VAR: Doğrudur hocam."

