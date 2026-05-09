Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etmişti. Karşılaşmada en çok konuşulan anlardan biri ise Konyaspor lehine verilen ve daha sonra iptal edilen penaltı kararı oldu.
PENALTI VAR İNCELEMESİYLE İPTAL EDİLDİ
Mücadelenin 75. dakikasında Konyasporlu Jo Jin-Ho'nun ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
Pozisyonun ardından VAR hakemi Sarper Barış Saka devreye girdi.
Monitöre çağrılan Atilla Karaoğlan, pozisyonu yeniden izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
'AYAKKABISININ UCUYLA TOPA DOKUNDUĞUNU GÖRDÜM'
İşte o anlarda ikili arasında yaşanan konuşma:
VAR: "Atilla hocam.
Atilla Karaoğlan: Dinliyorum.
VAR: Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Hocam savunma oyuncusunun (Fred) topla oynadığını göstereceğim sana. Tek bir açı var.
Atilla Karaoğlan: Evet ekrandayım.
VAR: Topa dokunduğunu görüyor musun?
Atilla Karaoğlan: Şu an burada ayakkabısının ucuyla topa dokunduğunu gördüm. Evet, gördüm. Net topla oynuyor. Penaltıyı iptal ediyorum ve taç atışıyla oyunu başlatıyorum.
VAR: Doğrudur hocam."