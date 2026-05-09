Süper Lig'in 33. hafta VAR kayıtları açıklandı: "Ayakkabısının ucuyla dokunuyor"

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçta iptal edilen penaltı pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı. Atilla Karaoğlan ile VAR hakemi Sarper Barış Saka arasındaki diyalog dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maçın 75. dakikasında Konyaspor lehine verilen penaltı kararı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
  • Konyasporlu Jo Jin-Ho'nun ceza sahasında yerde kalması sonrası hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
  • VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın uyarısıyla Atilla Karaoğlan pozisyonu monitörden izleyerek penaltı kararını geri aldı.
  • Hakem Karaoğlan, savunma oyuncusunun topa dokunduğunu tespit ederek oyunu taç atışıyla başlattı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etmişti. Karşılaşmada en çok konuşulan anlardan biri ise Konyaspor lehine verilen ve daha sonra iptal edilen penaltı kararı oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Brown attı

PENALTI VAR İNCELEMESİYLE İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 75. dakikasında Konyasporlu Jo Jin-Ho'nun ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

Pozisyonun ardından VAR hakemi Sarper Barış Saka devreye girdi.

Monitöre çağrılan Atilla Karaoğlan, pozisyonu yeniden izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

'AYAKKABISININ UCUYLA TOPA DOKUNDUĞUNU GÖRDÜM'

İşte o anlarda ikili arasında yaşanan konuşma:

VAR: "Atilla hocam.

Atilla Karaoğlan: Dinliyorum.

VAR: Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Hocam savunma oyuncusunun (Fred) topla oynadığını göstereceğim sana. Tek bir açı var.

Atilla Karaoğlan: Evet ekrandayım.

VAR: Topa dokunduğunu görüyor musun?

Atilla Karaoğlan: Şu an burada ayakkabısının ucuyla topa dokunduğunu gördüm. Evet, gördüm. Net topla oynuyor. Penaltıyı iptal ediyorum ve taç atışıyla oyunu başlatıyorum.

VAR: Doğrudur hocam."

