Süper Lig'in 32. hafta mücadelelerinde küme düşme hattında alınacak skorlar da büyük önem taşıyor.
BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Crespo, Shomurodov, Yusuf Sarı, Harit, Bertuğ.
Samsunspor: Okan, Joe Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Holse, Ndiaye, Elayis, Mouandilmadji.
BAŞAKŞEHİR 5.'LİK PEŞİNDE
Turuncu-lacivertli ekip, ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi, topladığı 51 puanla 6. sırada yer alıyor.
Samsunspor ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 48 puan topladı ve haftaya 7. sırada girdi.
Başakşehir, sezonu 5. sırada tamamlamak için yarıştığı Göztepe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. İstanbul ekibi, Samsunspor karşısında kazanarak Avrupa kupaları yolunda kritik bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdürrahim, Bashiru, Traore, Oğulcan, Franco, Metehan, Koita.
Kasımpaşa: Andreas, Kamil Ahmet, Becao, Adem, Frimpong, Andri, Kerem, İrfan Can, Diabate, Mortadha, Benek.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE DİYADİN DÖNEMİ YENİDEN
Başkent temsilcisi, geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olmuş ve teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırmıştı.
Kırmızı-siyahlılar, sezonun son bölümünde yeniden Metin Diyadin ile anlaşma sağladı. Gençlerbirliği, Diyadin yönetimindeki ikinci dönemin ilk maçında sahasında galibiyet arıyor.
Ankara ekibi, ligde 28 puanla 16. sırada bulunuyor.
KASIMPAŞA KRİTİK VİRAJDA
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
İstanbul temsilcisi topladığı 32 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alırken, Ankara deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak rahat nefes almak istiyor.
ALANYASPOR - KAYSERİSPOR
Corendon Alanyaspor ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Fatih, Viana, Enes, Aliti, Makouta, Janvier, Elia, İbrahim, Ui-jo Hwang.
Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Semih, Katongo, Carole, Dorukhan, Bennasser, Benes, Furkan, Cardoso, Tuci.
ALANYASPOR RAHAT NEFES ALMAK İSTİYOR
Turuncu-beyazlı ekip, ligde oynadığı 32 maçta 6 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Akdeniz temsilcisi topladığı 34 puanla 12. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip, alt sıralardan tamamen uzaklaşmak için sahasında kazanmayı hedefliyor.
KAYSERİSPOR İÇİN KRİTİK VİRAJ
Kayserispor ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 27 puan topladı ve haftaya 17. sırada girdi.
Kümede kalma umutlarını sürdürmek isteyen Kayseri temsilcisi, Alanya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı amaçlıyor.
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeh, Juan.
Gaziantep FK: Burak, Sangare, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Camara, Maxim, Sorescu, Bayo.
GÖZTEPE AVRUPA YARIŞINDA
İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Göztepe, sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyet hedefliyor.
GAZİANTEP FK ÜST SIRALARI ZORLUYOR
Gaziantep FK ise ligde çıktığı 32 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlılar topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor.
Konuk ekip, İzmir deplasmanından puan çıkararak sezonun son bölümüne avantajlı girmek istiyor.
İLK MAÇ GÖZTEPE'NİNDİ
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Göztepe deplasmanda 1-0 kazanmıştı.
EYÜPSPOR - RİZESPOR
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Jankat, Claro, Umut Meraş, Calegari, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Denis, Radu, Metehan, Umut.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe.
EYÜPSPOR ÇIKIŞTA
Eflatun-sarılı ekip, ligde topladığı 29 puanla haftaya 14. sırada girdi. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki İstanbul temsilcisi, son 3 haftada topladığı 7 puanla kümede kalma umutlarını artırdı.
Eyüpspor, sahasında kazanarak alt sıralardan tamamen uzaklaşmayı hedefliyor.
RİZESPOR RAHAT KONUMDA
Karadeniz temsilcisi ise ligde topladığı 40 puanla 8. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor, sezonun son bölümüne rahat bir konumda girerken deplasmanda galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
REKABETTE RİZESPOR ÜSTÜN
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.
Süper Lig'deki ikinci sezonunu yaşayan Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı 3 maçı da kaybetti.
KOCAELİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.
İŞTE 11'LER
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Susoho, Show, Boende, Agyei, Can Keleş, Serdar Dursun
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Berkay, Babicka, Tiago.
Kocaeli temsilcisi, 32 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligde kalmayı garantileyen Körfez temsilcisi, sezon boyunca iç sahada oynadığı 16 maçtan toplam 23 puan elde etti.
Sezonun son iç saha mücadelesine çıkan yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Jovanovic ve Petkovic maçta forma giyemeiyor.
Öte yandan ligde çıktığı 32 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı kazanması durumunda ligde kalma umudunu son haftaya taşımak için Hesap.com Antalyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.