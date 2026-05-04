Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel dönemi sona erdi. Başkent temsilcisi, yönetim kurulu kararı ve Demirel ile yapılan görüşmelerin ardından ayrılığın gerçekleştiğini duyurdu.

Volkan Demirel Gençlerbirliği ile yollarını ayırdı

LİGDE BEKLENEN ÇIKIŞ GELMEDİ

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde ligde 8 maça çıktı. Başkent ekibi bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Kırmızı-siyahlılar, bu süreçteki tek galibiyetini 31. haftada Kocaelispor'u 1-0 yenerek aldı. Gençlerbirliği, son maçında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.

8 MAÇTA SADECE 2 GOL

Gençlerbirliği, Volkan Demirel yönetimindeki son lig döneminde hücumda da büyük sorun yaşadı. Başkent temsilcisi, söz konusu 8 lig maçında yalnızca 2 gol kaydedebildi.

Bu tablo, ayrılık kararının en belirleyici başlıklarından biri oldu.

KUPADA GALATASARAY ZAFERİ

Ligde istenen sonuçları alamayan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kırmızı-siyahlılar, Demirel yönetiminde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Başkent ekibi, kupanın yarı finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

59 GÜNLÜK İKİNCİ DÖNEM

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ikinci dönemine 6 Mart 2026'da başladı. Genç teknik adam, bu süreçte yalnızca 59 gün takımın başında kaldı.

Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, ikinci dönemde toplam 9 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu süreçte maç başına 0.78 puan ortalaması yakalandı.

SEZONDA 4 TEKNİK ADAM

Gençlerbirliği bu sezon teknik direktör istikrarı yakalayamadı. Başkent temsilcisini Volkan Demirel'in yanı sıra Hüseyin Eroğlu, Metin Diyadin ve Levent Şahin de çalıştırdı.

Volkan Demirel, sezon içinde 31 Ekim 2025 ile 11 Aralık 2025 tarihleri arasında da kısa süreli bir görev üstlenmişti. İlk döneminde 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Demirel, 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.

SON 2 HAFTA KRİTİK

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 32. hafta sonunda 28 puanla 16. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar, ligde son iki maçını Kasımpaşa ve Trabzonspor ile oynayacak.