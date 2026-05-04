Süper Lig'in 32. hafta VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından oynanan karşılaşmalardaki görüntüleri paylaştı. Videoda küme düşme hattını yakından ilgilendiren pozisyonlar yer aldı. İşte yaşananlar...

  • Kayserispor-Eyüpspor maçında 22 numaralı Kayserispor oyuncusunun ofsayt pozisyonunda rakiple mücadeleye girmesi nedeniyle gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
  • Antalyaspor-Alanyaspor maçında 3 numaralı oyuncunun rakibinin omuzlarına ellerini koyarak çift yoluyla sıçramasını engellemesi nedeniyle gol iptal edildi ve direkt serbest vuruş kararı verildi.
  • Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği maçında 3 numaralı oyuncunun ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı verildi.
  • Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği maçındaki penaltı pozisyonunda faul yapan 3 numaralı oyuncuya sarı kart gösterildi.
  • Trendyol Süper Lig 32. haftasında oynanan üç maçta VAR sistemi devreye girdi ve sahada inceleme yapıldı.

Kayserispor ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı

KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR

- Potansiyel bir ofsayt için sana sahada inceleme öneriyorum.
- Gol iptali için.
Şimdi geliyor.
- Evet.
- Şimdi geliyor.
- Evet.
- Evet.
- 22 numaralı oyuncu. 22 numaralı Kayserili oyuncuya bak.
- Evet.
- 22 numaralı oyuncu rakibiyle mücadeleye giriyor görüyorum. 22 22 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda değil mi?
- Evet. 22 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda.
- Of pozisyonundaki ofsayt pozisyondaki 22 numaralı oyuncu rakiple mücadeleye girerek ofsayt veriyor. Gol iptal ofsaytla başlıyor doğru. Aynen öyle.
- Evet anlaşıldı.

Antalyaspor ile Alanyaspor 0-0 berabere kaldı

ANTALYASPOR - ALANYASPOR

- Atilla hocam VAR konuşuyor.
- Dinliyorum.
- Potansiyel bir gol iptali için sahada inceleme öneriyorum.
- Gelme.
Evet ekrandayım.
Evet 3 numaralı oyuncu ellerini omuzlarına koymuş.
- Bir açım daha var hocam.
- Tam sıçrama esnasında.
- Evet. Devamını göster. Bir de kale arkasından bir açı verir misin?
Evet. Tamam. Buradan oynat.
Tamam gördüm.
- Gol olduğunu da gösterelim.
- Direkt serbest vuruşla başlıyorum. 3 numaralı oyuncu rakibine faul yapıyor.
Çift yoluyla sıçramasını engelliyor.
- Anlaşıldı hocam.

Fatih Karagümrük Gençlerbirliği'ni yenerek ligde kalma umdunu sürdürdü

FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ

- Oğuzhan. Oğuzhan VAR konuşuyor.
- Evet abi.
- Potansiyel penaltı ihlali için sana sahada inceleme öneriyorum.
Tamamdır. Geliyorum.
- Temas noktasıyla başlayacağım ve topa kimin dokunduğunu göstereceğim.
- Bakacağım. Bakacağım hocam. Bakacağım.
- Geldim. Ekranın başındayım şu anda.
- Temas noktası. Şimdi oynatıyorum.
Tamam.
- Bir açım daha var.
- Tamam. Net gördüm. Eee, bir de Tamam.
- İçeride olduğunu da göstereceğim.
- İçeride olduğunu göreyim. Bir de pilotla. Evet, göster abi.
- Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Penaltı, sarı kart gösteriyorum.
- Tamamdır.
- Numarası numarası 3 numara mı?
- Hemen söylüyorum.
- Numarası 3.
- 3 numara.

