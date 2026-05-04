Fatih Karagümrük Gençlerbirliği'ni yenerek ligde kalma umdunu sürdürdü

- Oğuzhan. Oğuzhan VAR konuşuyor.

- Evet abi.

- Potansiyel penaltı ihlali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Tamamdır. Geliyorum.

- Temas noktasıyla başlayacağım ve topa kimin dokunduğunu göstereceğim.

- Bakacağım. Bakacağım hocam. Bakacağım.

- Geldim. Ekranın başındayım şu anda.

- Temas noktası. Şimdi oynatıyorum.

Tamam.

- Bir açım daha var.

- Tamam. Net gördüm. Eee, bir de Tamam.

- İçeride olduğunu da göstereceğim.

- İçeride olduğunu göreyim. Bir de pilotla. Evet, göster abi.

- Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Penaltı, sarı kart gösteriyorum.

- Tamamdır.

- Numarası numarası 3 numara mı?

- Hemen söylüyorum.

- Numarası 3.

- 3 numara.