Galatsa
KAYSERİSPOR - EYÜPSPOR
- Potansiyel bir ofsayt için sana sahada inceleme öneriyorum.
- Gol iptali için.
Şimdi geliyor.
- Evet.
- Şimdi geliyor.
- Evet.
- Evet.
- 22 numaralı oyuncu. 22 numaralı Kayserili oyuncuya bak.
- Evet.
- 22 numaralı oyuncu rakibiyle mücadeleye giriyor görüyorum. 22 22 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda değil mi?
- Evet. 22 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda.
- Of pozisyonundaki ofsayt pozisyondaki 22 numaralı oyuncu rakiple mücadeleye girerek ofsayt veriyor. Gol iptal ofsaytla başlıyor doğru. Aynen öyle.
- Evet anlaşıldı.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR
- Atilla hocam VAR konuşuyor.
- Dinliyorum.
- Potansiyel bir gol iptali için sahada inceleme öneriyorum.
- Gelme.
Evet ekrandayım.
Evet 3 numaralı oyuncu ellerini omuzlarına koymuş.
- Bir açım daha var hocam.
- Tam sıçrama esnasında.
- Evet. Devamını göster. Bir de kale arkasından bir açı verir misin?
Evet. Tamam. Buradan oynat.
Tamam gördüm.
- Gol olduğunu da gösterelim.
- Direkt serbest vuruşla başlıyorum. 3 numaralı oyuncu rakibine faul yapıyor.
Çift yoluyla sıçramasını engelliyor.
- Anlaşıldı hocam.
FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ
- Oğuzhan. Oğuzhan VAR konuşuyor.
- Evet abi.
- Potansiyel penaltı ihlali için sana sahada inceleme öneriyorum.
Tamamdır. Geliyorum.
- Temas noktasıyla başlayacağım ve topa kimin dokunduğunu göstereceğim.
- Bakacağım. Bakacağım hocam. Bakacağım.
- Geldim. Ekranın başındayım şu anda.
- Temas noktası. Şimdi oynatıyorum.
Tamam.
- Bir açım daha var.
- Tamam. Net gördüm. Eee, bir de Tamam.
- İçeride olduğunu da göstereceğim.
- İçeride olduğunu göreyim. Bir de pilotla. Evet, göster abi.
- Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Penaltı, sarı kart gösteriyorum.
- Tamamdır.
- Numarası numarası 3 numara mı?
- Hemen söylüyorum.
- Numarası 3.
- 3 numara.