Samsunspor 5 gollü düelloda Alanyaspor'u 3-2 yendi

Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller 37. dakikada Elayis Tavsan, 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+1. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise 90+6. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada Mechak Elia kaydetti.

  • Samsunspor, Alanyaspor'u 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
  • Maçın ilk yarısında Samsunspor, Elayis Tavsan ve Olivier Ntcham'ın golleriyle 2-0 öne geçti.
  • 90+1. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle Samsunspor skoru 3-0 yaptı.
  • Alanyaspor, 90+6'da Güven Yalçın ve 90+7'de Mechak Elia'nın golleriyle farkı bire indirdi.
  • Samsunspor 45 puanla 7. sırada yer alırken, Alanyaspor 33 puanla 12. sırada kaldı.

Mücadelenin ilk yarısında etkili bir görüntü ortaya koyan Samsunspor, 37. dakikada Elayis Tavsan'ın golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Olivier Ntcham sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti.

Karadeniz ekibi, ilk yarıda bulduğu bu iki golle maçın kontrolünü eline geçirdi.

Elayis Tavşan Samsunspor'un ilk golünü attı

UZATMADA GERİLİM ZİRVE YAPTI

Karşılaşmanın son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Samsunspor, 90+1. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle skoru 3-0'a getirerek rahatladı.

Ancak Alanyaspor pes etmedi. Ev sahibi ekip, 90+6. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada Mechak Elia'nın golleriyle farkı bire indirdi. Kalan anlarda başka gol olmayınca Samsunspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Samsunspor 2-0'dan sonra skoru elinde tutamasa da kazanmasını bildi

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET GELDİ

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. maçını da kazanan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu.

Corendon Alanyaspor ise 33 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada tamamladı.

Samsunspor ZTK'da Trabzonspor'a elendikten sonra çıktığı ilk lig maçını 3-2 kazandı

GELECEK HAFTA ZORLU RANDEVULAR

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

Samsunspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Gençlerbirliği 10 maç sonra kazandı
