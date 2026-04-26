Mücadelenin ilk yarısında etkili bir görüntü ortaya koyan Samsunspor, 37. dakikada Elayis Tavsan'ın golüyle öne geçti. Bu golden yalnızca iki dakika sonra Olivier Ntcham sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti.
Karadeniz ekibi, ilk yarıda bulduğu bu iki golle maçın kontrolünü eline geçirdi.
UZATMADA GERİLİM ZİRVE YAPTI
Karşılaşmanın son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Samsunspor, 90+1. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle skoru 3-0'a getirerek rahatladı.
Ancak Alanyaspor pes etmedi. Ev sahibi ekip, 90+6. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada Mechak Elia'nın golleriyle farkı bire indirdi. Kalan anlarda başka gol olmayınca Samsunspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET GELDİ
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. maçını da kazanan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu.
Corendon Alanyaspor ise 33 puanda kaldı ve haftayı 12. sırada tamamladı.
GELECEK HAFTA ZORLU RANDEVULAR
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına çıkacak.
Samsunspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.