Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler dev derbiye çevrildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde iki kulüp yönetimi de kesenin ağzını açtı. Primler ise dudak uçuklatıyor. Sarı-Lacivertli cephede yönetimin galibiyet halinde takıma tam 3 milyon euro prim dağıtacağı öğrenildi. Bu kararın, kulübün başkanı Sadettin Saran tarafından da desteklendiği ve kurmaylara iletildiği ifade ediliyor. Kritik derbi öncesi oyuncuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, tarihi bir primle dikkat çekiyor.

Saadettin Saran. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı Arşiv.) Öte yandan Sarı-Kırmızılılar da rakibinden geri kalmadı. Başkan Dursun Özbek liderliğindeki Galatasaray yönetiminin, derbiden galibiyetle ayrılması halinde takıma 2.5 milyon euro prim vereceği belirtildi. Bu hamleyle birlikte iki takım arasında saha içindeki rekabetin yanı sıra yönetimlerin motivasyon yarışı da zirveye çıktı. Her iki takımın bu rakamları galibiyete göre artıracağı bilgisi paylaşıldı.