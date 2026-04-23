CANLI YAYIN
Geri

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Derbi öncesi dev prim! Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri kesenin ağzını açtı, rakamlar dudak uçuklatıyor

Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler dev derbiye çevrildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde iki kulüp yönetimi de kesenin ağzını açtı.

Primler ise dudak uçuklatıyor. Sarı-Lacivertli cephede yönetimin galibiyet halinde takıma tam 3 milyon euro prim dağıtacağı öğrenildi. Bu kararın, kulübün başkanı Sadettin Saran tarafından da desteklendiği ve kurmaylara iletildiği ifade ediliyor. Kritik derbi öncesi oyuncuların motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, tarihi bir primle dikkat çekiyor.

Saadettin Saran. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı Arşiv.)

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar da rakibinden geri kalmadı. Başkan Dursun Özbek liderliğindeki Galatasaray yönetiminin, derbiden galibiyetle ayrılması halinde takıma 2.5 milyon euro prim vereceği belirtildi. Bu hamleyle birlikte iki takım arasında saha içindeki rekabetin yanı sıra yönetimlerin motivasyon yarışı da zirveye çıktı. Her iki takımın bu rakamları galibiyete göre artıracağı bilgisi paylaşıldı.

Dursun Özbek.

ÖZBEK'İN 17'NCİ SARAN'IN 4'ÜNCÜ DERBİSİ

Yarın oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray mücadelesiyle Sarı- Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 17'inci Fenerbahçe derbisine çıkacak, Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Sadettin Saran ise 3'üncü Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. Dev derbinin sonucu sadece sahadaki futbolcuları değil, kulüplerin yönetimsel atmosferini de doğrudan etkileyecek. Bu büyük maçtan alınacak sonuç, sezonun geri kalanı adına belirleyici bir rol oynayabilir.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler