TFF'den yabancı kuralında değişiklik!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelecek sezon için planladığı 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gitmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle mevcut 12+2 sistemine benzer bir yapının korunacağı öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de uygulanacak yabancı oyuncu kuralı için aldığı kararın yeniden gözden geçirildiği iddia edildi.

Mevcut sezonda kulüpler, A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazabilirken, bu oyunculardan 2'sinin 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması şartı uygulanıyordu.

KULÜPLERDEN GELEN TALEP ETKİLİ OLDU

TFF, gelecek sezon için bu sistemi değiştirmeyi planlamış ve 14 yabancının en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması şartını getirmişti. Ancak kulüplerin bu düzenlemeye yönelik itirazları sonrası federasyonun yeni bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

YENİ MODEL 12+2'YE YAKIN

Gündeme gelen yeni düzenlemeye göre, gelecek sezon da 14 yabancı hakkı korunacak ancak bu oyunculardan yalnızca 2'sinin 1 Ocak 2004 sonrası doğmuş olması şartı aranacak. Bu modelin mevcut 12+2 sistemine benzer bir yapı oluşturacağı ifade edildi.

TFF'nin yabancı kuralındaki değişiklikle ilgili nihai kararını verdiği ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

