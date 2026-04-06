Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de uygulanacak yabancı oyuncu kuralı için aldığı kararın yeniden gözden geçirildiği iddia edildi.

Mevcut sezonda kulüpler, A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazabilirken, bu oyunculardan 2'sinin 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması şartı uygulanıyordu.



KULÜPLERDEN GELEN TALEP ETKİLİ OLDU

TFF, gelecek sezon için bu sistemi değiştirmeyi planlamış ve 14 yabancının en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması şartını getirmişti. Ancak kulüplerin bu düzenlemeye yönelik itirazları sonrası federasyonun yeni bir değerlendirme yaptığı belirtildi.



YENİ MODEL 12+2'YE YAKIN

Gündeme gelen yeni düzenlemeye göre, gelecek sezon da 14 yabancı hakkı korunacak ancak bu oyunculardan yalnızca 2'sinin 1 Ocak 2004 sonrası doğmuş olması şartı aranacak. Bu modelin mevcut 12+2 sistemine benzer bir yapı oluşturacağı ifade edildi.

TFF'nin yabancı kuralındaki değişiklikle ilgili nihai kararını verdiği ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.