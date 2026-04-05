Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Soner Dikmen ile Raux Yao arasında yaşanan pozisyon sonrası saha bir anda karıştı. Hakem Kadir Sağlam, gerginliğin büyümemesi için oyunu kontrol altına aldı. Yaşananların ardından Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt ile Ramzi Safuri, Eyüpspor'da ise Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan ve yedek kulübesinden Jerome Onguene sarı kart gördü.

EYYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 50. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip, maçın kalan bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Bu kırılma anı, mücadelenin gidişatını doğrudan etkiledi.