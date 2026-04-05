Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Soner Dikmen ile Raux Yao arasında yaşanan pozisyon sonrası saha bir anda karıştı. Hakem Kadir Sağlam, gerginliğin büyümemesi için oyunu kontrol altına aldı. Yaşananların ardından Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt ile Ramzi Safuri, Eyüpspor'da ise Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan ve yedek kulübesinden Jerome Onguene sarı kart gördü.
EYYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI
Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 50. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip, maçın kalan bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Bu kırılma anı, mücadelenin gidişatını doğrudan etkiledi.
ANTALYASPOR GOLLERİ İKİNCİ YARIDA BULDU
Rakibinin eksik kalmasının ardından baskısını artıran Antalyaspor, aradığı golü 63. dakikada buldu. Sander van de Streek'in golüyle öne geçen Akdeniz ekibi, maçta üstünlüğü ele aldı. Ev sahibi takım, 77. dakikada Nikola Storm ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu ise 84. dakikada Samuel Ballet belirledi.
5 MAÇLIK HASRET BİTTİ
Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, bu galibiyetle ligde 5 maç sonra kazanmayı başardı. Eyüpspor ise Atila Gerin yönetiminde ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 28'e yükseltirken, Eyüpspor 22 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.