Kasımpaşa'dan Fenerbahçe paylaşımı: Buz kestien geri dönüş

Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanında 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İstanbul ekibi, karşılaşmada ağları havalandıran Jim Allevinah’ın golüne dikkat çekerek, “90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş.” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa, ilk paylaşımın ardından bir mesaj daha yayımladı. Lacivert-beyazlılar, "Pes etmeyenlerin takımı." ifadesiyle karşılaşmadan alınan 1 puanı kutladı.

Kasımpaşa'nın gol sevinci (Fotoğraf: Kasımpaşa)

MAÇ SONUCUYLA "KADIKÖY HATIRASI" PAYLAŞIMI

Kasımpaşa ayrıca maç sonucu görseliyle birlikte "Kadıköy hatırası" paylaşımını yaptı. Karşılaşma sonrasındaki gönderiler gündeme oturdu.

