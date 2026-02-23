Kasımpaşa'dan Fenerbahçe paylaşımı: Buz kestien geri dönüş
Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanında 90+11. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İstanbul ekibi, karşılaşmada ağları havalandıran Jim Allevinah’ın golüne dikkat çekerek, “90+11. Jim Allevinah. Buz kestiren geri dönüş.” ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi:
Kasımpaşa, ilk paylaşımın ardından bir mesaj daha yayımladı. Lacivert-beyazlılar, "Pes etmeyenlerin takımı." ifadesiyle karşılaşmadan alınan 1 puanı kutladı.
MAÇ SONUCUYLA "KADIKÖY HATIRASI" PAYLAŞIMI
Kasımpaşa ayrıca maç sonucu görseliyle birlikte "Kadıköy hatırası" paylaşımını yaptı. Karşılaşma sonrasındaki gönderiler gündeme oturdu.