Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'ye liderlik göndermesi
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 yenilerek rakibi Fenerbahçe'nin puan farkını kapatmasına olanak sağlayan Galatasaray, rakibinin Kasımpşa ile 1-1 berbaere kalması sonrası rahat bir nefes aldı. Sarı kırmızılıların iki milli fubtolcusu Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından liderlik göndermesinde bulundu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolculardan paylaşım geldi. Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ezeli rakiplerine liderlik göndermesi paylaştı.
"KONSANTRASYON" MESAJI
Yunus Akgün, liderlik vurgusunun yanı sıra "Konsantrasyon" paylaşımıyla sarı-kırmızılı camiaya da mesaj gönderdi.