Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe'ye liderlik göndermesi

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolculardan paylaşım geldi. Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ezeli rakiplerine liderlik göndermesi paylaştı.