Eyüpspor Samu Saiz'ı gönderdi

Eyüpspor'un, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda Samu Saiz'e teşekkür edildi. Açıklamada, Saiz'in kulüpte forma giydiği süre boyunca özveriyle mücadele ettiği vurgulanırken, Trendyol 1. Lig'de elde edilen şampiyonluk ve ardından gelen Trendyol Süper Lig yolculuğunda önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞUNUN PARÇASIYDI

Kulüp tarafından paylaşılan mesajda, Samu Saiz'in Eyüpspor'un başarı sürecinde katkı sağlayan isimlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Yönetim, İspanyol futbolcuya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileklerini iletti.