Jerome Onguene sezon sonuna kadar Eyüpspor'da

Eyüpspor, Romanya temsilcisi Petrolul Ploiești forması giyen stoper Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen İstanbul temsilcisi, bu hamleyle transfer çalışmalarını sürdürdüğünü gösterdi.

PETROLUL'DEN İKİNCİ TRANSFER

Eyüpspor, daha önce de Petrolul Ploiești'den sağ bek Denis Radu'yu kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Böylece mor-sarılılar, Romanya ekibinden bu transfer döneminde ikinci oyuncusunu kadrosuna dahil etmiş oldu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Eyüpspor tarafından yapılan resmi açıklamada, transferle ilgili şu ifadelere yer verildi: Eyüpspor, Romanya'nın Petrolul Ploiești Kulübü'nden stoper mevkisinde görev yapan Jerome Onguene'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.