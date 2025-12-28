Anthony Musaba Fenerbahçe'nin tüm kanatlarına bedel!

Samsunspor'un bu sezon 6 gol ve 3 asistlik katkı aldığı Hollandalı futbolcu, bire birde adam eksiltme ve dribbling özellikleriyle ön plana çıktı. Kanat oyuncularından istediği üretkenliği yakalayamayan Fenerbahçe için 25 yaşındaki Musaba'nın adeta ilaç niteliğinde olduğu yorumları yapılıyor. Musaba, bu performansıyla sarı-lacivertlilerin sezon boyunca kullandığı beş kanat oyuncusunun tamamından daha fazla skor katkısı vermeyi başardı.

Anthony Musaba (AA) YÜKSEK BEDEL DÜŞÜK KATKI Fenerbahçe'de kanat hattında ciddi bir verim sorunu yaşandığı rakamlarla da ortaya çıktı. Rekor bonservisle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, 20 milyon euro ödenen Dorgeles Nene 3 gol ve 4 asistle oynadı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun zaman zaman kanatta kullandığı Sebastian Szymanski 2 gol ve 1 asistte kalırken, Oğuz Aydın yalnızca 2 asist üretebildi. Kadro dışı bırakılana kadar İrfan Can Kahveci ise skor tabelasına etki edemedi. Bu tabloya bakıldığında Musaba'nın Samsunspor'daki performansının Fenerbahçe kanatlarını geride bıraktığı net şekilde görülüyor.