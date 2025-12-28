Anthony Musaba Fenerbahçe'nin tüm kanatlarına bedel!
Fenerbahçe’nin devre arasındaki ilk transferi olan Anthony Musaba, henüz sarı-lacivertli formayı giymeden bile performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Samsunspor’da sergilediği istatistikler, Fenerbahçe’nin sezon boyunca kanat oyuncularından alamadığı katkıyı net şekilde ortaya koydu.
Samsunspor'un bu sezon 6 gol ve 3 asistlik katkı aldığı Hollandalı futbolcu, bire birde adam eksiltme ve dribbling özellikleriyle ön plana çıktı. Kanat oyuncularından istediği üretkenliği yakalayamayan Fenerbahçe için 25 yaşındaki Musaba'nın adeta ilaç niteliğinde olduğu yorumları yapılıyor. Musaba, bu performansıyla sarı-lacivertlilerin sezon boyunca kullandığı beş kanat oyuncusunun tamamından daha fazla skor katkısı vermeyi başardı.
YÜKSEK BEDEL DÜŞÜK KATKI
Fenerbahçe'de kanat hattında ciddi bir verim sorunu yaşandığı rakamlarla da ortaya çıktı. Rekor bonservisle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlarken, 20 milyon euro ödenen Dorgeles Nene 3 gol ve 4 asistle oynadı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun zaman zaman kanatta kullandığı Sebastian Szymanski 2 gol ve 1 asistte kalırken, Oğuz Aydın yalnızca 2 asist üretebildi. Kadro dışı bırakılana kadar İrfan Can Kahveci ise skor tabelasına etki edemedi. Bu tabloya bakıldığında Musaba'nın Samsunspor'daki performansının Fenerbahçe kanatlarını geride bıraktığı net şekilde görülüyor.
SAMSUNSPOR CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Anthony Musaba'nın sözleşmesinde yer alan 5.7 milyon euroluk serbest kalma bedelini Fenerbahçe'nin ödeyerek transferi bitirmesi beklenirken, Samsunspor cephesinden de konuyla ilgili açıklama geldi. Başkan Vekili Veysel Bilen, transfer sürecinin kulüplerinin dahli olmadan ilerlediğini ve bu durumun etik olmadığını savundu. Buna rağmen bu transferi Samsunspor adına bir başarı olarak gördüklerini belirten Bilen, kısa sürede oyuncunun vitrine çıkartılıp ciddi bir bedelle satılmasının yönetim başarısı olduğunu ifade etti.
İLK MAÇ ESKİ TAKIMINA KARŞI OLABİLİR
Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçına 6 Ocak'ta Süper Kupa kapsamında Adana'da çıkacak ve rakip Samsunspor olacak. Transferin resmiyet kazanması halinde Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçında eski takımına karşı sahaya çıkabilecek. Bu ihtimal, karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiriyor.