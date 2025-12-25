PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor'dan Anthony Musaba için Galatasaray açıklaması!

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transferi neredeyse kesinleşen Anthony Musaba için yeni bir açıklama yaptı. Karadenzi temsilcisi, Hollandalı futbolcu hakkında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ağzından söylendiği öne sürülen sözlerle ilgili yalanlama metni yayımladı.

Giriş Tarihi:
Samsunspor'dan Anthony Musaba için Galatasaray açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kadrosuna katma konusunda sona geldiği Anthony Musaba için Galatasaray'a çok daha düşük miktarla önerildiği öne sürülmüştü.

Anthony Musaba (AA)Anthony Musaba (AA)

Samsunspor'dan konu hakkında açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi üzerinden; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a atfen servis edilen ve "Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz" şeklinde yansıtılan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsız, mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım; şeffaflık, dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmaktadır. Haberlere konu edilen şekilde herhangi bir ifade, görüşme ya da yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini saygıyla kamuoyuna duyururuz."

Fenerbahçeden Beşiktaş ve Trabzonspora transfer çalımı!Fenerbahçeden Beşiktaş ve Trabzonspora transfer çalımı!
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
DR yıl sonu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kübrick’in ölümü sapkın partilerde saklı
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! 4 kişi ifadeye çağrıldı... Lütfi Arıboğan'ın FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı
Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Zincir marketlerin pazar tatili gündemde! Esnaf, sanatkarlar ve perakendecilerden ortak karar
İstanbul’a kutup esintisi! Ürperten soğuklar geliyor: İçlik fayda etmeyecek
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!
Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi
MSB'den düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında İstanbul'da sete çıktı: Hikaye Londra'da başladı!
11. Yargı Paketi kapsamında tahliyeler başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”
Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak