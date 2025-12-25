Samsunspor'dan Anthony Musaba için Galatasaray açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'nin kadrosuna katma konusunda sona geldiği Anthony Musaba için Galatasaray 'a çok daha düşük miktarla önerildiği öne sürülmüştü.

Anthony Musaba (AA)

Samsunspor'dan konu hakkında açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi üzerinden; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a atfen servis edilen ve "Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz" şeklinde yansıtılan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsız, mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım; şeffaflık, dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmaktadır. Haberlere konu edilen şekilde herhangi bir ifade, görüşme ya da yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini saygıyla kamuoyuna duyururuz."