PFDK'dan 4 büyüklere ceza!

Yunus Akgün (İHA)

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.12.2025 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 20.12.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A-KUZEY ÜST B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.12.2025 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 880.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 317-318-319 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 20.12.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 415, 416, 417, KUZEY ÜST TRİBÜN 408, 409, 410, KUZEY ALT TRİBÜN 107, 108, 109, GÜNEY ÜST TRİBÜN 422, 423, GÜNEY ALT TRİBÜN 120, 121 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,