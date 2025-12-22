PODCAST CANLI YAYIN

TFF'den 29 futbolcunun hak mahrumiyeti itirazına ret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi nedeniyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını görüşmeye devam ediyor. 29 futbolcu için ret kararı verildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda 29 futbolcunun itiraz dosyasını ele aldığı belirtildi.

İTİRAZLAR OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından Tahkim Kurulu, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını oy birliğiyle reddetti.

"İSABETSİZLİK BULUNMADI" AÇIKLAMASI

Açıklamada, kurulun futbolcuların başvurularını detaylı şekilde incelediği, verilen cezalarda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini açısından herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı ifade edildi.

