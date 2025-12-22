PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in 18 ve 19. hafta programı belli oldu! İşte maçların tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de heyecanın devam edeceği ocak ayına ilişkin maç programını açıkladı. Futbolseverlerin merakla beklediği 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının tarihleri ve başlama saatleri netlik kazandı.

Giriş Tarihi:
Süper Lig'in 18 ve 19. hafta programı belli oldu! İşte maçların tarihleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 18 ve 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların gün ve saatlerini kamuoyuyla paylaştı.

Ersin Destanoğlu ve Felipe Augusto (AA)Ersin Destanoğlu ve Felipe Augusto (AA)

18. Hafta Programı

17 Ocak Cumartesi

17.00: RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük

20.00: Galatasaray - Gaziantep FK

18 Ocak Pazar

14.30: Kasımpaşa - Antalyaspor

17.00: Gençlerbirliği - Samsunspor

17.00: Kocaelispor - Trabzonspor

20.00: Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

19 Ocak Pazartesi

17.00: Konyaspor - Eyüpspor

20.00: Göztepe - Çaykur Rizespor

20.00: Beşiktaş - Kayserispor

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

19. Hafta Programı

23 Ocak Cuma

20.00: Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi

14.30: Kayserispor - RAMS Başakşehir

17.00: Samsunspor - Kocaelispor

20.00: Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar

14.30: Gaziantep FK - Konyaspor

17.00: Antalyaspor - Gençlerbirliği

17.00: Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

20.00: Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi

20.00: Eyüpspor - Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Ankara'dan Şam'a güvenlik çıkarması! Bakan Fidan ve Şeybani'den ortak basın toplantısı
D&R
1 Ocak'ta Gazze için vicdan buluşması! Bilal Erdoğan'dan "Galata" çağrısı: Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den destek
Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ifadesi ortaya çıktı! Üst kat yasak eskort serbest
Galatasaray'a geleceğin yıldızı! Transferde sürpriz operasyon
D&R
Asgari ücrette son viraj! Gözler üçüncü toplantıda yüzde 25'lik zam oranı masada
Ela Rümeysa'yı saçları ele verdi! Birlikte olduklarını kayda mı aldı? 3 büyüklerden bir yönetici ifade verecek | "Eşcinsel ilişki" iddiası
Emekli zammında 2 formül! SSK Bağ-Kur’luya yüzde 12,42 enflasyon hesabı geldi! Yeni maaşlar tabloda
Yusuf Güney ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi!
Fenerbahçe'den Lookman harekatı! Talimat geldi
TBMM'de 394 saatlik bütçe maratonu! CHP'liler yine gündem dışı: Ofsayt kalksın önerisi
Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu
Fenerbahçe’den Diogo Leite çıkarması!
Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi
DEM İmralı Heyeti Adalet Bakanı Tunç ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'la görüşecek! Beştepe'den randevu istendi: Yasal ve hukuki süreç masada
Gram altında 7.700 TL tahmini geldi: 2026 için fırtınalı senaryo! Son 9 gün
Sosyeteyi yasa boğan ölüm: Leyla Mizrahi 32 yaşında kalbine yenildi
Meteoroloji uyardı: 38 ilde sağanak, kar ve hortum alarmı! İstanbul günlerce yağışlı