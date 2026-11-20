Trabzonspor’un kaleci hedefi Deniz Ertaş: Görüşmeler başkanlar düzeyinde sürüyor
Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, kaleci kadrosunu güçlendirmek için Konyaspor’un 21 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş’ı gündemine aldı. Transfer görüşmeleri başkanlar düzeyinde sürerken iki kulüp henüz bonservis bedelinde anlaşamadı.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, kaleci kadrosuna genç bir takviye yapmak istiyor. Andre Onana'nın performansından memnun olan bordo-mavililer, tecrübeli kalecinin arkasına Konyaspor'dan Deniz Ertaş'ı düşünüyor.
BAŞKANLAR MASADA
A Spor'un haberine göre, Trabzonspor ile Konyaspor arasında Deniz Ertaş'ın transferi için görüşmeler başkanlar düzeyinde sürüyor. İki kulüp henüz bonservis bedelinde anlaşmaya varmadı. Bordo-mavili yönetimin genç kaleciyle de görüşmesi bekleniyor.
54 MAÇIN 19'UNDA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Futbola Kuşadası Küçükada Spor'da başlayan Deniz Ertaş, Altınordu ve Bursaspor altyapılarında forma giydikten sonra 2019'da Konyaspor'a katıldı. Yeşil-beyazlı kulüple 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan 21 yaşındaki kaleci, A takımda görev aldığı 54 resmî maçın 19'unda gol yemedi.