Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Trabzonspor , kaleci kadrosuna genç bir takviye yapmak istiyor. Andre Onana'nın performansından memnun olan bordo-mavililer, tecrübeli kalecinin arkasına Konyaspor 'dan Deniz Ertaş'ı düşünüyor.

Trabzonspor kaleci transferi için masada!

BAŞKANLAR MASADA

A Spor'un haberine göre, Trabzonspor ile Konyaspor arasında Deniz Ertaş'ın transferi için görüşmeler başkanlar düzeyinde sürüyor. İki kulüp henüz bonservis bedelinde anlaşmaya varmadı. Bordo-mavili yönetimin genç kaleciyle de görüşmesi bekleniyor.