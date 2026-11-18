Yarmolyuk Brentford'da forma giyiyor. (Fotoğraf: AFP)

YARMOLYUK İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Trabzonspor'un orta sahadaki transfer adaylarından biri de Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk oldu.

22 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun, savunma ve hücum arasında bağlantı kurabilen iki yönlü oyun yapısıyla transfer listesine girdiği belirtildi.

Brentford ile Mayıs 2025'te altı yıllık yeni sözleşme imzalayan Yarmolyuk'un kontratı 2031 yazına kadar devam ediyor. İngiliz kulübünün ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

Piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde gösterilen genç futbolcu için Trabzonspor'un bonservisli transfer yerine kiralama seçeneğini değerlendirdiği kaydedildi.

Bordo-mavililerin, Arseniy Batagov'un da temsilciliğini yapan ProStar menajerlik şirketi üzerinden oyuncunun transfer koşullarını araştırdığı iddia edildi.