Trabzonspor'dan transferde 3'lü taarruz! Şehre dünya yıldızları gelecek
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavililerin Tottenham'dan Richarlison, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Brentford'dan Yegor Yarmolyuk'u transfer listesine aldığı iddia edildi. Brezilyalı golcü için 15 milyon euro talep edilirken, Ukraynalı orta saha oyuncusunda kiralama formülü gündeme geldi.
Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için İngiltere Premier Lig'e yöneldi. Bordo-mavili yönetimin forvet, stoper ve merkez orta saha mevkilerine doğrudan ilk 11'e katkı sağlayabilecek isimleri kazandırmak istediği belirtildi.
Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın İngiltere'ye gerçekleştirdiği seyahatin ardından transfer hedefleri de ortaya çıktı. Trabzonspor'un gündeminde Tottenham'ın Brezilyalı forveti Richarlison, Liverpool kaptanı Virgil van Dijk ve Brentford'un Ukraynalı orta sahası Yegor Yarmolyuk bulunuyor.
RICHARLISON İÇİN 15 MİLYON EURO PAZARLIĞI
Trabzonspor'un hücum hattındaki öncelikli hedeflerinden biri Richarlison oldu. Bordo-mavililerin 29 yaşındaki Brezilyalı golcünün transferi için Tottenham ile temas kurduğu ve ilk teklifini sunduğu iddia edildi.
İngiliz ekibinin, 2022 yılında Everton'dan 58 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu için 15 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.
Trabzonspor yönetiminin ise sözleşmesinin son dönemine giren yıldız golcünün transfer maliyetini düşürmek istediği kaydedildi.
Tottenham'ın bu sezon Premier Lig kadrosuna dahil etmediği Richarlison, 21 yaş altı takımıyla maçlara çıkmaya başladı. Brezilyalı futbolcunun yeniden düzenli forma giymek istediği, Trabzonspor'a transfer olmaya da sıcak baktığı ileri sürüldü.
Bordo-mavililerin, Tottenham'ın bonservis talebinde indirime gitmesi halinde transfer görüşmelerini ilerletmeyi hedeflediği ifade edildi.
VIRGIL VAN DIJK DA LİSTEDE
Trabzonspor'un savunma hattı için gündemine aldığı isim ise Liverpool'un Hollandalı kaptanı Virgil van Dijk oldu.
35 yaşındaki deneyimli stoperin İngiliz kulübüyle sözleşmesinin 2027 yazında sona erecek olması, bordo-mavililerin transfer planındaki önemli ayrıntılardan biri olarak gösterildi.
Van Dijk'ın geleceğiyle Milan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edildi. Trabzonspor yönetiminin ise Hollandalı savunmacıyı sportif projesiyle ikna etmeyi hedeflediği belirtildi.
Liverpool ile 2025 yılında iki yıllık yeni sözleşme imzalayan Van Dijk'ın transferi için kulübünün ve futbolcunun vereceği karar belirleyici olacak.
YARMOLYUK İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Trabzonspor'un orta sahadaki transfer adaylarından biri de Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk oldu.
22 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun, savunma ve hücum arasında bağlantı kurabilen iki yönlü oyun yapısıyla transfer listesine girdiği belirtildi.
Brentford ile Mayıs 2025'te altı yıllık yeni sözleşme imzalayan Yarmolyuk'un kontratı 2031 yazına kadar devam ediyor. İngiliz kulübünün ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.
Piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde gösterilen genç futbolcu için Trabzonspor'un bonservisli transfer yerine kiralama seçeneğini değerlendirdiği kaydedildi.
Bordo-mavililerin, Arseniy Batagov'un da temsilciliğini yapan ProStar menajerlik şirketi üzerinden oyuncunun transfer koşullarını araştırdığı iddia edildi.
OCAK AYINDA ÜÇ BÖLGEYE TAKVİYE PLANI
Trabzonspor'un İngiltere merkezli transfer planında üç farklı formül öne çıkıyor.
Richarlison için Tottenham'ın bonservis beklentisinin düşürülmesi, Virgil van Dijk için oyuncunun kariyer planlaması ve Liverpool'un yaklaşımı, Yegor Yarmolyuk için ise Brentford'un kiralama teklifine vereceği yanıt önem taşıyor.
Bordo-mavililerin üç futbolcu için farklı seçenekler üzerinde çalıştığı belirtilirken, ocak ayı transfer döneminde atılacak adımların kulüplerin taleplerine göre şekillenmesi bekleniyor.