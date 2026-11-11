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Trabzonspor'dan 32 milyon euroluk yıldız hamlesi! Yarmolyuk transferinde Batagov kozu devrede

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi öncesinde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavililer, Brentford forması giyen 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha Yegor Yarmolyuk'u gündemine aldı. Yönetim, transfer için harekete geçmeye hazırlanırken yüksek bonservis bedeli ve uzun süreli sözleşme pazarlığın önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

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Trabzonspor'dan 32 milyon euroluk yıldız hamlesi! Yarmolyuk transferinde Batagov kozu devrede

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken gündeme gelen son isim Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk oldu. Bordo-mavili yönetim, 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha ile yakından ilgileniyor.

Trabzonspor, Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk'u transfer gündemine aldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Trabzonspor, Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk'u transfer gündemine aldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Skor üretme potansiyeliyle de bilinen yetenekli oyuncu, bu sezon takımında düzenli olarak süre almakta zorlanıyor. Genç futbolcunun bu durumu Trabzonspor'un elini güçlendiren bir detay olarak öne çıkarken transferin önündeki olumlu faktörlerden biri de Trabzonspor'un, Yarmolyuk'un menajerlik firmasıyla olan yakın ilişkileri.

Trabzonspor, Batagov'un menajerlik bağlantısını Yarmolyuk transferinde kullanacak.Trabzonspor, Batagov'un menajerlik bağlantısını Yarmolyuk transferinde kullanacak.

Aynı şirketin oyuncusu Batagov'u da kadrosunda bulunduran yönetim, bu bağlantıyı kullanarak süreci kolaylaştırmayı hedefliyor. Ancak oyuncunun 32 milyon euroluk piyasa değeri ve kontratının 2031'de sona erecek olması, Trabzonspor'u zorlu bir pazarlık sürecine sürükleyecek.

Trabzonspor, İngiliz ekibiyle 22 yaşındaki orta saha için masaya oturmaya hazırlanıyor. Oyuncunun yüksek piyasa değeri ve sözleşmesi, transferin önündeki en büyük engeller olarak dikkat çekiyor.

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