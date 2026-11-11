Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken gündeme gelen son isim Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk oldu. Bordo-mavili yönetim, 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha ile yakından ilgileniyor.

Skor üretme potansiyeliyle de bilinen yetenekli oyuncu, bu sezon takımında düzenli olarak süre almakta zorlanıyor. Genç futbolcunun bu durumu Trabzonspor'un elini güçlendiren bir detay olarak öne çıkarken transferin önündeki olumlu faktörlerden biri de Trabzonspor'un, Yarmolyuk'un menajerlik firmasıyla olan yakın ilişkileri.

Trabzonspor, Batagov'un menajerlik bağlantısını Yarmolyuk transferinde kullanacak.

Aynı şirketin oyuncusu Batagov'u da kadrosunda bulunduran yönetim, bu bağlantıyı kullanarak süreci kolaylaştırmayı hedefliyor. Ancak oyuncunun 32 milyon euroluk piyasa değeri ve kontratının 2031'de sona erecek olması, Trabzonspor'u zorlu bir pazarlık sürecine sürükleyecek.

Trabzonspor, İngiliz ekibiyle 22 yaşındaki orta saha için masaya oturmaya hazırlanıyor. Oyuncunun yüksek piyasa değeri ve sözleşmesi, transferin önündeki en büyük engeller olarak dikkat çekiyor.

Haber: Yunus Emre Sel