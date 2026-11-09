Trabzonspor'da 55 maçlık hasret bitti! Pina golden sonra ağladı
Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı sağ beki Wagner Pina, bordo-mavili formayla çıktığı 55. maçta ilk golünü atarak kariyerinde unutulmaz bir an yaşadı. Maçın ardından ailesiyle görüntülü görüşen 23 yaşındaki futbolcu duygularına hakim olamazken, eski teknik direktörü Marcio Silva da öğrencisinin Türkiye'deki gelişimini değerlendirdi.
Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, uzun süredir beklediği gol sevincini 8 Kasım'da yaşadı. Bordo-mavili formayla 55. karşılaşmasına çıkan Yeşil Burun Adalı futbolcu, ilk kez rakip fileleri havalandırarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
55 MAÇ SONRA İLK GOLÜNÜ ATTI
Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana istikrarlı performansıyla dikkat çeken Wagner Pina, geçen sezon takımının en fazla süre alan futbolcusu oldu.
Bu sezon da teknik heyetin önemli isimleri arasında yer alan Pina, 1157 dakika sahada kaldı. Başarılı sağ bek, Onana, Sabah ve Chibuike'nin ardından takımın en fazla süre alan dördüncü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Hücum organizasyonlarına verdiği destekle öne çıkan Pina, bu sezon takım arkadaşlarına 10 gol fırsatı hazırladı. Savunma performansını da geliştiren 23 yaşındaki oyuncu, özellikle ikili mücadelelerdeki agresifliği ve fiziksel gücüyle dikkat çekti.
SOYUNMA ODASINDA DUYGUSAL ANLAR
Wagner Pina, ilk golünün ardından soyunma odasında duygusal anlar yaşadı. Karşılaşmanın bitiminde ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştiren Yeşil Burun Adalı futbolcu, uzun süredir beklediği bu başarı karşısında duygularını gizleyemedi.
Milli takım kampına moralli giden Pina, Trabzonspor formasıyla yeni goller atmayı hedefliyor. Geçen sezon kaydettiği 9 gollük katkıyı aşmak isteyen sağ bek, bu sezon 1 gol ve 1 asist üretti.
ESKİ HOCASINDAN PINA'YA ÖVGÜ
Wagner Pina'nın profesyonel kariyerindeki ilk teknik direktörü olan ve CD Gouveia'da birlikte çalıştığı Marcio Silva, eski öğrencisinin Trabzonspor formasıyla attığı ilk golü değerlendirdi.
Silva, Pina'nın başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Attığı golden dolayı büyük gurur duydum. Kulübe çok iyi uyum sağladı ve Trabzonspor'u benimsedi. Mutlu ve Trabzonspor'da oynamayı seviyor. Türk futbolu, özellikle taraftarların tutkusu nedeniyle yüksek rekabet, yoğun tempo ve kendine özgü bir atmosfer barındırıyor. Takımda kendisine yer bulması ve Trabzonspor formasıyla maçlara çıkması olumlu bir işaret. Bu seviyedeki her rekabetçi deneyim, oyuncu olarak gelişimine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ HIZI VE TEKNİĞİ
Wagner Pina'nın futbolculuk özelliklerini de değerlendiren Marcio Silva, eski öğrencisinin özellikle bire bir mücadelelerdeki etkinliğine dikkat çekti.
Silva, Yeşil Burun Adalı futbolcunun gelişimini değerlendirerek, "Bana göre en fazla öne çıkan özellikleri hızı, çabukluğu, teknik becerisi ve bire bir pozisyonlarda rakiplerine sorun çıkarabilmesi. Çok doğrudan oynayan, savunma arkasındaki boşluklara hücum ederken agresif davranan ve rakiplerini geçebilen bir futbolcu. Teknik ve fiziksel özelliklerinin ötesinde, karakterinin ve hırsının gelişimini sürdürmesinde önemli faktörler olduğunu düşünüyorum." sözlerini kullandı.