Wagner Pina, karşılaşmanın ardından ailesiyle görüntülü görüşerek mutluluğunu paylaştı. (Fotoğraf: AA)

ESKİ HOCASINDAN PINA'YA ÖVGÜ

Wagner Pina'nın profesyonel kariyerindeki ilk teknik direktörü olan ve CD Gouveia'da birlikte çalıştığı Marcio Silva, eski öğrencisinin Trabzonspor formasıyla attığı ilk golü değerlendirdi.

Silva, Pina'nın başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Attığı golden dolayı büyük gurur duydum. Kulübe çok iyi uyum sağladı ve Trabzonspor'u benimsedi. Mutlu ve Trabzonspor'da oynamayı seviyor. Türk futbolu, özellikle taraftarların tutkusu nedeniyle yüksek rekabet, yoğun tempo ve kendine özgü bir atmosfer barındırıyor. Takımda kendisine yer bulması ve Trabzonspor formasıyla maçlara çıkması olumlu bir işaret. Bu seviyedeki her rekabetçi deneyim, oyuncu olarak gelişimine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.