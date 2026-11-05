Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 14. dakikada Lukas Kübler kaydetti.

Avrupa'daki ilk iki maçını kazanan bordo-mavililer, Freiburg yenilgisiyle lig aşamasındaki ilk puan kaybını yaşadı. Karşılaşmanın ardından Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da mücadele masaya yatırıldı. Haşmet Babaoğlu, Zeki Uzundurukan ve Serkan Korkmaz'ın katıldığı maç sonu yayınında Trabzonspor'un hücum performansı, Freiburg'un oyun anlayışı ve bordo-mavili futbolcuların ortaya koyduğu mücadele değerlendirildi.

ZEKİ UZUNDURUKAN: TRABZONSPOR'UN OYNADIĞI EN ZOR MAÇTI

Trabzonspor'un Freiburg karşısındaki performansını değerlendiren Zeki Uzundurukan, Alman temsilcisinin oyun disiplini ve fiziksel mücadelesine dikkat çekti. Freiburg'un özellikle ilk yarıda Trabzonspor'a oyun kurma fırsatı tanımadığını savunan Uzundurukan, bordo-mavililerin rakibin kompakt savunma anlayışı karşısında zorlandığını belirtti.

Deneyimli yorumcu, "Trabzonspor'un bu zamana kadar oynadığı en zor maçtı. Bundesliga'da üçüncü sıradaydılar. Kompakt ve sert oynuyorlar. İlk yarıda Trabzonspor'u maçın hiç içine sokmadılar. Pina orada adamını kontrol etseydi ilk gol de olmazdı." ifadelerini kullandı.

Uzundurukan, Freiburg'un 14. dakikada Lukas Kübler ile bulduğu golde Wagner Pina'nın savunmadaki pozisyonuna da dikkat çekti.

HAŞMET BABAOĞLU: BU MAĞLUBİYETTEN SONRA ÇOK SİNİRLİYİM

Libero yorumcusu Haşmet Babaoğlu, Trabzonspor'un Freiburg karşısında aldığı mağlubiyeti sert sözlerle değerlendirdi. Bordo-mavili taraftarların takımlarına yenilgi kredisi tanıdığını ancak karşılaşmanın kaybedilmemesi gerektiğini savunan Babaoğlu, özellikle Freiburg'un sahadaki performansının yenilgi için yeterli bir gerekçe olmadığını dile getirdi.

Babaoğlu, "Trabzonspor seyircisi yenilgi kredisi vermiş ama bence bu maç yenilgiyle bitecek bir maç değildi. Beraberlik olsa eyvallah ama ben bu mağlubiyeti normal karşılamıyorum. Bu mağlubiyetten sonra çok sinirliyim. Geçen sene Avrupa Ligi'nde final oynamış bir takım olabilir ama öyle ağam şahım bir oyun oynadığı yok." dedi.

Deneyimli yorumcu, Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıdaki oyun üstünlüğünü skora yansıtamamasını eleştirdi.

MUÇİ VE SALAH DIŞINDA KAZANMAK İSTEYEN YOKTU

Haşmet Babaoğlu, Trabzonspor'un Freiburg karşısındaki ikinci yarı performansına ilişkin değerlendirmesinde Ernest Muçi ve Muhammed Salah'a ayrı bir parantez açtı. Bordo-mavililerin ikinci devrede topa daha fazla sahip olduğunu belirten Babaoğlu, takımın galibiyete ulaşmak için gereken enerjiyi ortaya koyamadığını savundu.İki futbolcunun mücadele isteğini öne çıkaran Babaoğlu, "Trabzonspor aslında ikinci yarıda Freiburg'a top değdirmedi. Ancak maçı almak için gerçek enerjini göstermedin. Muçi ve Salah dışında kazanmak isteyen yoktu. Muçi ile Salah'a bir kişi daha eklenseydi çok daha farklı olurdu." sözlerini sarf etti.

Babaoğlu'nun açıklamalarında, Trabzonspor'un ikinci yarıda oyuna hâkim olmasına karşın hücumda üretkenlik sağlayamaması öne çıktı.

ONUACHU HÜCUMDA SIFIR

Libero'da karşılaşmanın ardından en dikkat çeken eleştirilerden biri de Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'ya yöneltildi.

Zeki Uzundurukan, sakatlığı nedeniyle Freiburg karşılaşmasında forma giyemeyen Franculino Dju'nun takımın hücum organizasyonlarındaki önemini anlattı. Franculino'nun yalnızca gol atan bir santrfor olmadığını vurgulayan Uzundurukan, genç futbolcunun Ernest Muçi ve Muhammed Salah ile yaptığı paslaşmaların da Trabzonspor'un hücum gücünü artırdığını ifade etti.

Onuachu'nun Freiburg karşısındaki performansını değerlendiren Uzundurukan, "Franculino sadece bir santrfor değil. Muçi ve Salah ile verkaç yapan etkili bir isim. Onuachu ise sahada cisim olarak, fizik olarak var ama aslında yok gibi bir şey. Elinden geleni yapıyor ancak sadece savunma kısmında. Hücumda sıfır." dedi. Bu sözlerle Uzundurukan, Onuachu'nun savunmaya verdiği katkıya rağmen takımın hücum organizasyonlarında yeterince etkili olamadığını savundu.

FRANCULINO'NUN YOKLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un Freiburg karşısında yaşadığı hücum sıkıntısını değerlendirirken sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Franculino Dju'nun oyun içindeki rolünü öne çıkardı. Genç futbolcunun Ernest Muçi ve Muhammed Salah ile kurduğu bağlantıların takımın hücum organizasyonlarında önemli yer tuttuğunu belirten Uzundurukan, Onuachu'nun aynı katkıyı sağlayamadığını ifade etti.

Deneyimli yorumcunun değerlendirmesinde, bordo-mavililerin hücum hattında oyuncular arasındaki pas bağlantılarının ve hareketliliğin önemine dikkat çekildi.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Trabzonspor, Freiburg karşılaşmasına tüm kulvarlarda üst üste yedi maç kazanarak çıkmıştı. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio'yu 4-2, ikinci haftasında ise Hearts'ı 2-0 mağlup etmişti. Karadeniz temsilcisi, Freiburg karşısında aradığı golü bulamadı ve Lukas Kübler'in 14. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 6 puanda kaldı ve lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Libero'daki maç sonu yayınında Zeki Uzundurukan, özellikle Onuachu'nun hücumdaki etkisizliğini gündeme getirirken Haşmet Babaoğlu ise takımın mücadele isteğine ve Freiburg karşısında alınan mağlubiyete tepki gösterdi.

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