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Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı: 3 milyar liraya yaklaştı

Trabzonspor'un mali tablosuna ilişkin rakam açıklandı. Bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 TL olduğu bildirildi.

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Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı: 3 milyar liraya yaklaştı

Trabzonspor'un güncel borç miktarı belli oldu.

TRABZONSPOR'UN NET BORCU 2,95 MİLYAR TL

Bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 TL olduğu açıklandı.

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