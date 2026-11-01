Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı: 3 milyar liraya yaklaştı
Trabzonspor'un mali tablosuna ilişkin rakam açıklandı. Bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 TL olduğu bildirildi.
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Trabzonspor'un güncel borç miktarı belli oldu.
TRABZONSPOR'UN NET BORCU 2,95 MİLYAR TL
Bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 TL olduğu açıklandı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Trabzonspor