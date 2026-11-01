Trabzonspor'un güncel borç miktarı belli oldu.

TRABZONSPOR'UN NET BORCU 2,95 MİLYAR TL

Bordo-mavili kulübün 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 TL olduğu açıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN