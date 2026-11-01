"TÜM DÜNYA TRABZONSPOR'U KONUŞUYOR" Sezona istedikleri gibi başlayamasalar da hızlı bir planlama değişikliğiyle başarılı bir geçiş süreci yaşadıklarını belirten Doğan, kulübün uluslararası alandaki yükselişine dikkat çekti. Doğan, "Trabzonspor'un başarılı olması için bir arada olmamız gerektiğini geçmiş tarihte Trabzonlular yazdı. Burada konuşulması gereken en önemli konu bu. Tüm Trabzonlu ve Trabzonsporlular başarılı olmak için bir arada durmak zorunda. Ben her zaman insanların bir arada durması gerektiğini söyleyen tarafta olacağım. Yöneticilik hayatım boyunca da Trabzon'da hiç kimseyle en ufak bir kavganın, tartışmanın içinde olmadım. Herkesin yanına gittim, herkesle konuştum. Herkesten belli konularda kulüp hakkında ricacı oldum, herkes benim ricalarıma yardımcı olmak anlamında gereken her şeyi yaptı. Trabzonlunun, Trabzonsporlunun bir arada olmaktan başka bir çaresi yok" ifadelerinde bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. (Foto: DHA) DÜNYA ÇAPINDA İLGİ Artık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın Trabzonspor'un hamlelerini konuştuğunu vurgulayan Doğan, satılan genç oyuncuların ve kadroya katılan isimlerin büyük ses getirdiğini ifade etti. REKOR OYUNCU SATIŞ Kulüpte kişilere bağlı olmayan profesyonel bir scout (oyuncu izleme) sistemi kurduklarını belirten Doğan, son bir yılda 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı gerçekleştirerek tarihe geçtiklerini açıkladı. Son yıllarda yapılan oyuncu satışlarına değinen Doğan, kulüpte kişilere bağlı olmayan bir oyuncu izleme sistemi oluşturduklarını belirterek, "Bu konuda da bence önemli bir başarı elde ettik. Son bir yılda yaklaşık olarak 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu satışı gerçekleştirdik. Trabzonspor tarihinde buna benzer bir şey yok. Geliştirdiğimiz sistemle birbirinden bağımsız ekiplerle yapıyoruz bunu. Biz bir kişinin gitmesi ile bozulacak bir sistem kurmadık. Bizim şu anda scout anlamında birbirinden haberi olmayan 4-5 bölgede ekiple çalışıyoruz. Her oyuncu için 5-6 rapor alınıyor. Eğer 3-4 tanesi olumluysa hocamıza gidiyor, hocamız da karar veriyor. Biz bir sistem kurduk ve bu sistem devam ediyor. İnsanlardan kaynaklı ve bir kişiye bağlı bir sistem değil bu. Bu konuda herkesin rahat olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. NET BORÇ 2 MİLYAR 951 MİLYON TL Divan kurulunda kulübün mali tablosu da netleşti. 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Trabzonspor Kulübü ve bağlı şirketlerinin net borcunun 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 TL olduğu açıklandı. Göreve geldiklerinde rakipleriyle benzer borç seviyelerinde olduklarını hatırlatan Ertuğrul Doğan, rakiplerin borçları 35 milyar TL seviyelerine ulaşırken kendilerinin mali disiplinle bu rakamı koruduklarını belirtti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN Recep Tayyip Erdoğan

Ertuğrul Doğan

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