Trabzonspor'da transfer harekatı! İmza için bonservisi belirlendi
Süper Lig'de milli ara öncesi Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla deviren Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Samsunspor maçını da kazanarak yoluna 3 puanla devam etmek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadro planlaması için harekete geçti. Yönetimin öncelikli hedeflerinden biri, kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın bonservisini almak.
Sezona istediği başlangıcı yapamamasına rağmen Galatasaray galibiyetiyle zirve grubuna tutunan ve milli araya moralli giren Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlendi. Bordo-mavili yönetim, kadro kalitesini korumak ve gelecek sezonun yapılanmasını şimdiden şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
HEDEF ONANA
Geçen sezon Manchester United'dan kiralanan ve performansıyla dikkat çeken Andre Onana, 2026-27 sezonu için de bordo-mavili ekibe yeniden kiralandı. Kamerunlu file bekçisi bu sezon da takımına önemli katkılar sağlarken yönetimin kalıcı transfer planları arasına girdi.
Trabzonspor yönetiminin Onana'nın bonservisini almak için Manchester United ile görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi. Bordo-mavililer, İngiliz ekibiyle yapılacak pazarlıkların ardından Kamerunlu kaleciyi kadroda tutmayı hedefliyor.
DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Ajax'ta adını dünyaya duyurduktan sonra Inter'e transfer olan ve İtalyan ekibindeki performansıyla Avrupa'nın öne çıkan kalecileri arasına giren Onana, Manchester United döneminde ise beklentilerin altında kaldı. İngiliz ekibinde kaleci hiyerarşisinde geriye düşen 30 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'da yeniden düzenli forma şansı buldu.
Transfermarkt'ın son güncellemesine göre piyasa değeri 8 milyon euro olan Onana, bordo-mavili ekipte gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti.
SAMSUN'DA ŞOV YAPTI
Onana'nın Trabzonspor formasıyla öne çıktığı karşılaşmalardan biri Samsunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali oldu. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede seri penaltılarda 3 kurtarış yapan tecrübeli kaleci, Trabzonspor'un yarı finale yükselmesinde başrol oynadı.
Bordo-mavililer daha sonra yarı finali de geçerek finale yükseldi ve Konyaspor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
KALEDE GÜVEN VERİYOR
Bu sezon 8 resmi karşılaşmada forma giyen Onana, kalesinde 10 gol görürken 2 mücadelede rakiplerine gol izni vermedi. Kamerunlu kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla takımın önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.
Taraftarların da sevgisini kazanan Onana'nın Trabzonspor kariyerine devam etmesi yönetimin öncelikleri arasında yer alıyor. Bordo-mavili kulübün Manchester United ile bonservis konusunda masaya oturarak şartları değerlendirmesi bekleniyor.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
İngiliz medyasına göre Manchester United bonservis hakkındaki kararını verdi. İngiliz devi, Andre Onana için 10 milyon euro talep ediyor. Eğer Kamerunlu kaleci de kalmak isterse tüm imkanlar seferber edilerek imza atılacak. Kiralık teklifi de masada olacak. Ancak sözleşmesinin son sezonuna girecek olması nedeniyle Ada temsilcisi zorunlu satın alma maddesi talep edebilir.