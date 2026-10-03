Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzonspor'da yeniden düzenli forma şansı bulurken kritik kurtarışlarıyla öne çıktı. (Fotoğraf: AA) SAMSUN'DA ŞOV YAPTI Onana'nın Trabzonspor formasıyla öne çıktığı karşılaşmalardan biri Samsunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali oldu. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede seri penaltılarda 3 kurtarış yapan tecrübeli kaleci, Trabzonspor'un yarı finale yükselmesinde başrol oynadı. Bordo-mavililer daha sonra yarı finali de geçerek finale yükseldi ve Konyaspor'u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Onana, Samsunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 penaltı kurtararak bordo-mavililerin yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. (Fotoğraf: AA) KALEDE GÜVEN VERİYOR Bu sezon 8 resmi karşılaşmada forma giyen Onana, kalesinde 10 gol görürken 2 mücadelede rakiplerine gol izni vermedi. Kamerunlu kaleci, yaptığı kritik kurtarışlarla takımın önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. Taraftarların da sevgisini kazanan Onana'nın Trabzonspor kariyerine devam etmesi yönetimin öncelikleri arasında yer alıyor. Bordo-mavili kulübün Manchester United ile bonservis konusunda masaya oturarak şartları değerlendirmesi bekleniyor.