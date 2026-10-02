Galatasaray derbisinin yıldızı göze girdi! Samsun'da forma onun
Süper Lig'de milli ara öncesi Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 4-0'lık ezici bir üstünlükle galip ayrılarak 3 puanın sahibi olmuştu. Bordo-mavililerin yeni transferi Franculino Dju, oynadığı futbolun yanı sıra yaptığı asistle de dikkat çekti ve Thomas Reis'in gözüne girdi. Milli arada da kendini kanıtlayan genç futbolcu, 2 gol attı. Dju'nun Samsunspor deplasmanında da yüksek ihtimalle ilk 11'de görevlendirilmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un tarihe geçen transferi olarak ilk sırayı alan Franculino Dju, geldiği günden bu yana adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Gençlerbirliği ağlarını sarsan Gine-Bissaulu forvet, Galatasaray karşısında da asist yapmayı başardı. Ardından başlayan milli arada ülkesi adına Tanzanya ve Nijerya ağlarını havalandırarak ön plana çıktı.
SON ANDA YETİŞTİRİLDİ
UEFA Konferans Ligi kadrosunu vermek için hazırlanan Trabzonspor, bir forvet takviyesi yapmak için kolları sıvamış ve Aral Şimşir'in ardından bu kez de Franculino Dju'nun takıma katılması konusunda FC Midtjylland ile görüşmelere başlamıştı. Pazarlıklar sonrası KAP'a bildirilen 22 yaşındaki forvet imza atarak Trabzon'a geldi. Ayrıca adı saatler kala listeye yazıldı.
BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO OLDU
FC Midtjylland'dan 17 milyon euroya alınan Franculino Dju için performans bonusu devreye girdi. Transfermarkt'ın haberine göre şu anki bonservis bedeli 25 milyon euroya yükseldi. Başarı ve performansa bağlı bonuslarla birlikte toplam bedelin 30 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.
3 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST
İlk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkan genç golcü, sakatlanan Onuachu'nun yerine girdi ve ağları havalandırdı. Takımının 5 gollü zaferine de katkıda bulundu. Konyaspor deplasmanında 21 dakika forma süresi elde edebilen Dju, skor üretemedi. Galatasaray derbisinde ön alanda oynadığı oyun ve ortaya koyduğu performansı asist ile süsledi.
MİLLİ ARADA UÇTU
Dju, ülkesi Gine-Bissau'nun Tanzanya ve Nijerya ile oynadığı maçları da boş geçmedi. Tanzanya karşısında ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla enfes bir vuruş yaparak ağları sarstı. Nijerya önünde ise sağ çaprazdan yaptığı ayak içi vuruşla kaleciyi adeta tuş etti. Böylelikle 2 karşılaşmada 2 gol sevinci yaşadı.
SIRA SAMSUNSPOR'DA
Trabzonspor'un yeni golcüsünün yeni hedefi ise Samsunspor. Thomas Reis'in eski takımına karşı ilk kez mücadele vereceği zorlu randevuda yine Dju'ya şans vermesi bekleniyor. Gine-Bissaulu oyuncu da hocasının güvenini boşa çıkarmayarak yeniden gol veya asist katkısıyla takımına 3 puan kazandırmak amacında.