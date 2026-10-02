Trabzonspor'un tarihe geçen transferi olarak ilk sırayı alan Franculino Dju, geldiği günden bu yana adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Gençlerbirliği ağlarını sarsan Gine-Bissaulu forvet, Galatasaray karşısında da asist yapmayı başardı. Ardından başlayan milli arada ülkesi adına Tanzanya ve Nijerya ağlarını havalandırarak ön plana çıktı.

Franculino Dju Trabzonspor'da iz bırakmak istiyor SON ANDA YETİŞTİRİLDİ UEFA Konferans Ligi kadrosunu vermek için hazırlanan Trabzonspor, bir forvet takviyesi yapmak için kolları sıvamış ve Aral Şimşir'in ardından bu kez de Franculino Dju'nun takıma katılması konusunda FC Midtjylland ile görüşmelere başlamıştı. Pazarlıklar sonrası KAP'a bildirilen 22 yaşındaki forvet imza atarak Trabzon'a geldi. Ayrıca adı saatler kala listeye yazıldı.