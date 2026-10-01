Salah'ın golle buluşamadığı tek dakika ise 9. dakika oldu.

Mısırlı futbolcu, kariyeri boyunca maçların 1. dakikasından 90. dakikasına kadar tam 89 farklı dakikada gol atmayı başardı.

Trabzonspor 'un yıldızı Muhammed Salah , futbol dünyasında eşine az rastlanan bir istatistiğe imza attı.

Muhammed Salah'ın hedefi 9. dakika. (Fotoğraf: AA)

SADECE 9. DAKİKADA GOLÜ YOK

34 yaşındaki yıldız, kariyerindeki gol dağılımını tamamlamaya artık yalnızca bir dakika uzaklıkta.

Salah, 9. dakikada da gol atması halinde 1'den 90'a kadar her dakikada gol kaydetmiş futbolcular arasına adını yazdıracak.