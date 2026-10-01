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Muhammed Salah tarihe geçmeye hazırlanıyor: 9. dakikada gol atması yetecek!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, kariyerinde 1'den 90'a kadar 89 farklı dakikada gol atmayı başardı. 34 yaşındaki yıldız, yalnızca 9. dakikada ağları havalandıramadı. Salah 9. dakikada gol atması halinde bunu başaran tarihteki 5. futbolcu olacak.

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Muhammed Salah tarihe geçmeye hazırlanıyor: 9. dakikada gol atması yetecek!

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, futbol dünyasında eşine az rastlanan bir istatistiğe imza attı.

Mısırlı futbolcu, kariyeri boyunca maçların 1. dakikasından 90. dakikasına kadar tam 89 farklı dakikada gol atmayı başardı.

Salah'ın golle buluşamadığı tek dakika ise 9. dakika oldu.

Muhammed Salah'ın hedefi 9. dakika. (Fotoğraf: AA)Muhammed Salah'ın hedefi 9. dakika. (Fotoğraf: AA)
SADECE 9. DAKİKADA GOLÜ YOK

34 yaşındaki yıldız, kariyerindeki gol dağılımını tamamlamaya artık yalnızca bir dakika uzaklıkta.

Salah, 9. dakikada da gol atması halinde 1'den 90'a kadar her dakikada gol kaydetmiş futbolcular arasına adını yazdıracak.

Muhammed Salah 9. dakikada gol atması halinde bunu başaran tarihteki 5. futbolcu olacak. (Fotoğraf: AA)Muhammed Salah 9. dakikada gol atması halinde bunu başaran tarihteki 5. futbolcu olacak. (Fotoğraf: AA)
HEDEFİ EFSANELERİN ARASINA GİRMEK

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic ve Luis Suarez, kariyerlerinde maçın her dakikasında gol atmayı başaran futbolcular olarak öne çıkıyor.

Salah da 9. dakikadaki eksiğini tamamlayarak bu özel istatistiğe sahip yıldızların arasına girmeyi hedefliyor.

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Muhammed Salah tarihe geçmeye hazırlanıyor: 9. dakikada gol atması yetecek!-4 Muhammed Salah tarihe geçmeye hazırlanıyor: 9. dakikada gol atması yetecek!-5 Muhammed Salah tarihe geçmeye hazırlanıyor: 9. dakikada gol atması yetecek!-6

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