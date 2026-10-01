Trabzonspor kardeş takımı Drogheda United'ı A Spor ekranlarında ağırlıyor!
Trabzonspor, 1847'de Osmanlı İmparatorluğu'nun İrlanda'ya gönderdiği yardımın ulaştığı Drogheda kentinin takımı Drogheda United'ı bugün Papara Park'ta ağırlayacak. 2010'da kardeş kulüp olan iki takımın karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Trabzonspor, İrlanda temsilcisi Drogheda United ile özel bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer ile aynı renkleri taşıyan ve ambleminde ay-yıldız bulunan Drogheda United arasındaki mücadele, iki kulüp arasındaki tarihi bağların yeniden sahaya taşınmasını sağlayacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
2010'DA KARDEŞ KULÜP OLDULAR
Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki kardeş kulüp ilişkisi 2010 yılında başladı.
Drogheda United'ın tarihini anlatan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi bir tarih" kitabının tanıtım toplantısında gündeme gelen kardeş kulüp olma önerisi, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.
Trabzonspor yönetimi de bu öneriyi kabul ederek iki kulübün resmi olarak kardeş kulüp olmasını sağladı.
Drogheda kentinin Türkiye ile olan tarihi bağı ise 1847 yılına uzanıyor.
İrlanda'daki Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen yardımın ulaştığı kentlerden biri olan Drogheda, bu nedenle iki ülke arasındaki tarihsel ilişkide özel bir yere sahip.
2013'TEKİ MAÇ YAĞIŞA TAKILDI
İki takım daha önce sahada buluşmaya hazırlanmış ancak planlanan karşılaşma oynanamamıştı.
Trabzonspor'un 21 Mart 2013'te Dublin'de Drogheda United ile yapması planlanan mücadele, aşırı yağış ve saha koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bordo-mavili ekip İrlanda'ya gitmesine rağmen hakem, zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaşmanın oynanmasına izin vermedi.
TRABZONSPOR'DA 14 EKSİK
İki kulüp, 13 yıl aradan sonra bu kez Trabzon'da karşılaşacak. Trabzonspor'da milli takımlarda bulunan 12 futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi de mücadelede forma giyemeyecek.
Bordo-mavili ekip, bu nedenle Drogheda United karşısında eksik bir kadroyla sahaya çıkacak.