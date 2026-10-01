Bordo-mavililer ile aynı renkleri taşıyan ve ambleminde ay-yıldız bulunan Drogheda United arasındaki mücadele, iki kulüp arasındaki tarihi bağların yeniden sahaya taşınmasını sağlayacak.

Trabzonspor , İrlanda temsilcisi Drogheda United ile özel bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor yönetimi de bu öneriyi kabul ederek iki kulübün resmi olarak kardeş kulüp olmasını sağladı.

Trabzonspor ile Drogheda United 2010 yılında kardeş takım oldular. (Fotoğraf: AA)

Drogheda kentinin Türkiye ile olan tarihi bağı ise 1847 yılına uzanıyor.

İrlanda'daki Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen yardımın ulaştığı kentlerden biri olan Drogheda, bu nedenle iki ülke arasındaki tarihsel ilişkide özel bir yere sahip.