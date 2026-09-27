Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından zirve yarışında önemli bir adım atan Trabzonspor , ocak ayındaki ara transfer döneminin çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili yönetim, kaleci pozisyonunu güçlendirmek için rotasını Fransa'ya çevirdi.

Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Lille 'de forma giyen Berke Özer 'in transferi için girişimlere başladı. Yönetimin yetkilendirdiği bir menajerin Fransız kulübünün temsilcileriyle görüşerek bordo-mavililerin teklifini ilettiği belirtildi.

Bordo-mavililerin yetkilendirdiği menajerin, Lille temsilcileriyle ilk transfer görüşmesini gerçekleştirdiği öne sürüldü.

FRANSIZLAR SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde ilk temasın gerçekleştiği ancak Lille yönetiminin milli kalecinin ayrılığına sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Fransız ekibinin bu sezonki önemli oyuncuları arasında yer alan Berke Özer'in ise kendisine sunulan şartları olumlu karşıladığı ve Trabzonspor'a transfer olmak istediği iddia edildi.