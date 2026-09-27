Trabzonspor'dan 12 milyon euroluk yıldız için hamle! Fransız kulübüyle ilk görüşme
Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirveye yaklaşan Trabzonspor, ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir isim için harekete geçti. Bordo-mavililerin, Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer için Fransız kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Lille yönetimi satışa sıcak bakmazken 26 yaşındaki file bekçisinin Fırtına'ya gelmek istediği iddia edildi. İşte transfer görüşmelerindeki son gelişmeler...
Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından zirve yarışında önemli bir adım atan Trabzonspor, ocak ayındaki ara transfer döneminin çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili yönetim, kaleci pozisyonunu güçlendirmek için rotasını Fransa'ya çevirdi.
Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, Lille'de forma giyen Berke Özer'in transferi için girişimlere başladı. Yönetimin yetkilendirdiği bir menajerin Fransız kulübünün temsilcileriyle görüşerek bordo-mavililerin teklifini ilettiği belirtildi.
FRANSIZLAR SATIŞA SICAK BAKMIYOR
Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde ilk temasın gerçekleştiği ancak Lille yönetiminin milli kalecinin ayrılığına sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Fransız ekibinin bu sezonki önemli oyuncuları arasında yer alan Berke Özer'in ise kendisine sunulan şartları olumlu karşıladığı ve Trabzonspor'a transfer olmak istediği iddia edildi.
5 MAÇIN 3'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI
Lille formasıyla bu sezon Ligue 1'de 5 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki kaleci, 3 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı. Toplam 450 dakika sahada kalan Berke Özer, özellikle Toulouse karşısındaki kurtarışlarıyla dikkat çekti.
2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer için Trabzonspor'un temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. Bordo-mavililerin ocak ayında transferi tamamlamak istediği ancak Fransız kulübünün tavrının görüşmelerin seyrini belirleyeceği kaydedildi.
DEVRE ARASINDA YENİ GÖRÜŞME
Altınordu, Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor formaları giydikten sonra Lille'e transfer olan Berke Özer'in geleceği, ara transfer dönemine yaklaşılırken merak konusu oldu. Trabzonspor'un milli kaleci için girişimlerini sürdüreceği, Lille'in bonservis konusunda geri adım atması halinde görüşmelerin hız kazanabileceği öne sürüldü.