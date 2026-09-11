Trabzonspor, Konyaspor ile oynadığı 50 lig maçının 25'inden galibiyetle ayrıldı.

GÖZLER PAUL ONUACHU'DA

Trabzonspor'da TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri Paul Onuachu olacak.

Gençlerbirliği karşısında attığı 2 golle 155 günlük gol suskunluğunu sona erdiren Nijeryalı santrfor, Konyaspor'a karşı sergilediği performansla da öne çıkıyor.

Geçen sezon Süper Lig'i 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Onuachu, bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği golün ardından ligde 9 maç boyunca fileleri havalandıramadı.

Onuachu, Gençlerbirliği karşısında 2 kez gol sevinci yaşayarak bu seriyi sona erdirdi.

KONYASPOR'A 4 MAÇTA 6 GOL

Paul Onuachu, TÜMOSAN Konyaspor karşısında bugüne kadar çıktığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Nijeryalı futbolcu, bu maçların üçünde 2'şer gol atarken yalnızca bir karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Onuachu, Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golünü de kaydetti. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Bir sezonluk aranın ardından yeniden Trabzonspor'a dönen golcü futbolcu, 2025-2026 sezonunda bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada ise gol kaydedemedi.