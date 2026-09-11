Hüseyin Çimşir sol bekte kararını verdi! Trabzonspor'un muhtemel 11'i
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. İki takım lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelirken bordo-mavililer, Konya deplasmanında bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini arayacak. Trabzonspor'da gözler ise Konyaspor karşısında 4 resmi maçta 6 gol kaydeden Paul Onuachu'da olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in sol bekteki tercihi ise merak konusu. Sidny Lopes Cabral ve Mustafa Eskihellaç'tan birini seçmesi gereken deneyimli çalıştırıcının geçen maçın kadrosundan değişiklik yapmaması bekleniyor. İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında geride kalan 50 lig maçında bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.
Karadeniz temsilcisi söz konusu karşılaşmaların 25'ini kazanırken, Konyaspor 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabetteki 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor bu maçlarda rakip fileleri 81 kez havalandırırken kalesinde 60 gol gördü.
KONYA'DA BERABERLİKLER ÖNE ÇIKTI
İki takım arasında Konya'da oynanan 25 lig karşılaşmasında en fazla beraberlik sonucu alındı.
Trabzonspor bu müsabakaların 8'ini kazanırken, Konyaspor 7 kez galip geldi. Taraflar 10 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
SON 6 DEPLASMANDA TEK GALİBİYET
Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında oynadığı son 6 lig maçının yalnızca birini kazanabildi. Bu dönemde 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor 3 kez galip geldi.
2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki mücadele ise 2-2 sona erdi. Konyaspor, 2022-2023 sezonunda rakibini 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, 2023-2024 sezonundaki deplasman mücadelesini 3-1 kazanırken Konyaspor, 2024-2025 sezonunda 1-0, 2025-2026 sezonunda ise 2-1'lik skorlarla galibiyete ulaştı.
TRABZONSPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında da çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Bordo-mavililer ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan topladı.
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, Amed Sportif Faaliyetler'e dış sahada 2-1 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi Konyaspor karşısında sezonun ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.
TRABZONSPOR'DA 4 SAKAT
Bordo-mavili ekipte Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
GÖZLER PAUL ONUACHU'DA
Trabzonspor'da TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri Paul Onuachu olacak.
Gençlerbirliği karşısında attığı 2 golle 155 günlük gol suskunluğunu sona erdiren Nijeryalı santrfor, Konyaspor'a karşı sergilediği performansla da öne çıkıyor.
Geçen sezon Süper Lig'i 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak tamamlayan Onuachu, bordo-mavili takımın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği golün ardından ligde 9 maç boyunca fileleri havalandıramadı.
Onuachu, Gençlerbirliği karşısında 2 kez gol sevinci yaşayarak bu seriyi sona erdirdi.
KONYASPOR'A 4 MAÇTA 6 GOL
Paul Onuachu, TÜMOSAN Konyaspor karşısında bugüne kadar çıktığı 4 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti.
Nijeryalı futbolcu, bu maçların üçünde 2'şer gol atarken yalnızca bir karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
Onuachu, Trabzonspor'un 2023-2024 sezonunda sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede takımının iki golünü de kaydetti. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Bir sezonluk aranın ardından yeniden Trabzonspor'a dönen golcü futbolcu, 2025-2026 sezonunda bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada ise gol kaydedemedi.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİNDE DE SAHNEYE ÇIKTI
Paul Onuachu, geçen sezon Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.
Bordo-mavililerin Antalya'da Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdüğü final karşılaşmasında iki golü de Onuachu kaydetti.
Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 gol atarak Ernest Muçi ile birlikte takımının en golcü isimlerinden biri oldu.
Trabzonspor böylece 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürdü.
Onuachu ise geçen sezon çıktığı 36 resmi karşılaşmada 26 kez rakip fileleri havalandırdı.
KONYASPOR'A ATTIĞI GOL PUSKAS'A ADAY OLDU
Paul Onuachu'nun 10 Kasım 2023'te TÜMOSAN Konyaspor'a attığı gol, yılın en iyi golünü belirleyen FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.
Nijeryalı santrforun topuğuyla Konyaspor ağlarına gönderdiği gol büyük beğeni topladı.
TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ
Paul Onuachu, geçen sezon ligde 22 gol atarak Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı oldu ve Trabzonspor tarihinde bu başarıya ulaşan 6'ncı futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli 18, Fatih Tekke 31, Şota Arveladze 25, Burak Yılmaz 33 ve Alexander Sörloth 24 golle gol krallığı yaşamıştı.
Onuachu ayrıca Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'un ardından Trabzonspor formasıyla gol krallığına ulaşan 3'üncü yabancı futbolcu oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Masuaku, Adil, Baniya, Andzouana, Jevtovic, Melih, Muleka, Gonçalves, Deniz, Muhammed
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Salah, Muçi, Aral, Onuachu